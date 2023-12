Bu oyun boykot içerir

Yerleşim alanı, mülteci kampı, kamu binası, hastane, okul ve ibadethane ayrımı gözetmeksizin genç, yaşlı, kadın, çocuk masum sivil halk ı öldüren İsrail ordusunu uluslararası bazı firmalar desteklerken, bazı vatandaşlar da bu vahşete sessiz kalmadığını, İsrail ordusuna direkt destek veren, ürün gönderen markaları boykot ederek tepkisini ortaya koyuyor. “Parola Boykot” sloganıyla hayata geçirilen “Bu Benim Meselem Değil” oyunu da boykot kavramını ele alıyor. Oyun, marka zincirleri tarafından esaret altına alınan insanların tedavi gördüğü hayali hastanede, Filistinli eski gazeteci Yasin’in hikâyesini anlatıyor. Burak Kılıç’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı oyunun genel sanat yönetmenliğini sanatçı Osman Doğan üstleniyor. Komedi-dram türündeki tek perdelik oyunun kadrosunda Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can yer alıyor. 30 Aralık saat 20.00’de Vodvil Sahne’de seyirciyle buluşacak olan oyunu yönetmen ve senarist Burak Kılıç ile Yasin karakterini canlandıran Seyfullah Şenel, Selçuk karakterini canlandıran Yunus Can ve doktor rolünü canlandıran Emre Berber’den dinledik.

Filistinli eski gazeteci Yasin’i canlandıran oyuncu Seyfullah Şenel, “Yasin karakterini bir oyuncu olarak görmemek bence bu oyunu çok daha iyi anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olacaktır” diyor. Şenel, “Çünkü Yasin ‘Biziz.’ Yasin Gazze’de gördüğümüz, yüreğimizi sızlatan, gözlerimizi dolduran, uykularımızı kaçıran ne varsa hepsini temsil ediyor. Bizim bağırarak insanlığa haykırmak istediğimiz her ne varsa Yasin bütün bunların ete kemiğe bürünmüş hali aslında” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Hamburger yemediğimde, kahve içmediğimde mi kurtulacak Gazze? diyen ve boykotu küçümseyen her kim varsa Yasin onların karşına dikilip ‘Evet’ diye bağıran ve birlikte olursak güçlü oluruzu vurgulan ve bizlere bir ‘şahşiyet’i hatırlatan biri.” Şenel, en çok etkilendiği sahneyi de şu sözlerle paylaşıyor: “Hâlâ provalarda bile gözlerimin dolmasını sağlayan yer oyunun sonunda ki Yasin’in Esma’yı anlattığı bölüm. Esma, Şifa hastahanesinde şehit olan ve babasının minik cesedini poşetlere koyduğu yavrumuz. Yasin ise bir gazeteci olarak bu olayı çektiğini ve o anını anlatıyor bizlere. Ardından Esma’ların yaşaması için boykotun önemini ve devamlılığını vurguluyor. Her oynadığımda zorlandığım bir sahne.”