Gazze’de yaşananlar Tüm insanlık için bir sınav

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılardan bugüne tam 64 gün geçti. 64 gün dile kolay. İşgalci kuvvetler bu 64 günde bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın binlerce masum insanı öldürdü. Filistin halkı ise işgal kuvvetlerin uyguladığı bu soykırıma şehitleriyle, hastalarıyla yaşlılarıyla, kadınlarıyla, çocuklarıyla ve gençleriyle direndi ve direnmeye devam ediyor, asla pes etmiyor. Filistin halkının gösterdiği bu direniş ise tüm dünyada yankı uyandırdı. İsrail, Filistin bayrağını yasakladı, hatta kendi ülkelerinde kefiyeyi bile yasakladı ama onlar bayraklarının renklerini kırmızı kandır, yeşil candır, siyah zulümdür, beyaz nurdur deyip yeşili, kırmızıyı, siyahı, beyazı kendinde toplayan karpuz dilimini sembol yaptılar. Tüm dünyada meydanlarda hep bir ağızdan “Vive Vive La Palestine” şarkısı dillerden düşmedi. Caddelerde, meydanlarda dabke dans olup oynandı. Sosyal medyada milyonlar, binlerce takipçisi olan sanatçılar çizimleriyle Filistin halkının hikayesini ve dramını çizdi. Bu isimler arasından ulusal ve uluslararası pek çok ismin eserlerini gördük. Yeni Şafak Pazar olarak; çizgizar Hasan Aycın, karikatürist Mikail Çiftçi, ebru sanatçısı Gülsemin Velidedeoğlu, minyatür sanatçısı Ayşe Raziye Özalp, çocuk çizeri Esra Abdulazizoğlu, ressam Muammer Erkul, Ürdünlü sanatçı Tala Abunuwar, Suriyeli sanatçı Nadine Ghannoum ve Mısırlı çocuk kitabı illüstratörü Bassent Dawoud ile konuştuk. Kimi çizgileriyle Filistin’in hüznünü anlattı, kimi Gazze’ye baharın geleceğini müjdeledi, kiminin de ebru teknesinde boyaları Filistin bayrağı oldu. Onlar, sanatın sadece estetik bir mesele değil hayatın her köşesinde var olduğunu göstermeye çalıştı. Filistin halkının yaşadığı zorluklara ve her şeye rağmen diri tuttukları umutlarına dikkat çektiler. Tanık oldukları bu soykırımı belgelemede büyük bir rol oynadılar. Buyurun sözü sanatçılara bırakalım.

Minyatür sanatçısı Ayşe Raziye Özalp, “Sanatla ilgilenmiyor olsaydım da Filistin’de olanlar beni yine etkilerdi. Çünkü bu insani duygular taşıyan her insanın hissetmesi gereken bir duygu. Dün Ukrayna bugün Filistin yarın kim bilir neresi?” diyor. Özalp din, dil, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin haksızlığa uğrayan ve zulme uğrayan her kim varsa yanında olmak zorunda olduğumuzu vurguluyor. Özalp, bir sanatçı olarak Filistin’de yaşanan tüm bu olayların kendisini derinden etkilediğini ve yaraladığını dile getiriyor. Ayrıca bazı devletlerin ve insanların Filistin’de yaşananlara karşı tutumlarının kendisini şaşkınlığa uğrattığını ifade eden Özalp, “Tüm bu yaşananlara karşı tepkisiz kalmak tabii ki mümkün değil. Hayatımın her anına Filistin’de yaşanan olaylar damgasını vuruyor. Sanatıma da yansıyor” diyor ve sözlerini şu şekil sürdürüyor: “Son zamanlarda paletimde hep aynı renkler var; Kırmızı, siyah ve yeşil. Çizimlerimde karınca kararınca Filistin’de yaşanan acıları yansıtmaya ve onlara destek olmaya çalışıyorum. Toplumda farkındalık yaratmak için biz sanatçılara çok iş düşüyor. Bir sanatçının savaş, terör, soykırım ve masum çocukların ölümleri karşısında suskun kalması düşünülemez.”