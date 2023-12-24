Şehir Rehberi

Aybüke Öğretmen’in hikâyesi ZKSM’de

*Mesleğini yapmak için Batman’ın Kozluk ilçesine giden ve burada Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görevini ifa ederken teröristlerce şehit edilen Aybüke Öğretmen’in hikayesini anlatan “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben” filmi 25, 26, 27, 28 Aralık tarihlerinde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde görülebilir. Film 13.30, 16.00 ve 19.00 olmak üzere üç farklı seansla izleyici ile buluşuyor.

Çocuklar da Filistin'i konuşmalı

*Üsküdar Belediyesi Filistin işgalini gündemde tutmaya ve bu savaşı minik çocuklarımıza anlatmak adına “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” çocuk tiyatrosuna ev sahipliği yapıyor. Ankebut Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun 30 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Türkiye’nin ilk Bonsai Müzesi

*Yalova’da yapımı süren Türkiye’nin ilk bonsai müzesi, Uzak Doğu kökenli saksıda minyatür ağaç yetiştirme sanatından 200’e yakın eserle birkaç ay sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak. Özel tekniklerle ağaçların saksılar içerisinde budanıp bodurlaştırılıp şekil verilmesi olarak tanımlanan bonsai, birçok ülkede ilgiyle takip edilen sanatsal çalışmalar arasında yer alıyor. “Çiçek kenti” olarak da bilinen Yalova’da, İl Özel İdaresi tarafından yapımı süren ve alanında Türkiye’de ilk olan “Yalova Bonsai Müzesi”yle, Çin ve Japonya’dan doğan sanatın tanıtımına, meraklılarının sayısının artmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Gazzeli çocuklar üstüne konuşunca titriyor sesim

Şair Cahit Koytak’ın yeni eseri Gazze Risalesi geçtiğimiz günlerde okurla buluştu. Ketebe Yayınları arasından yayınlanan eser, üslubunun ve tekniğinin özgünlüğünü olduğu kadar, şairin vicdan şairi olduğunu da ortaya koyuyor. “ben, yeryüzünün yaşlı şairlerinden biri/ taşların, otların, kuşların dilini/çözmüş sanırdım kendimi/ne büyük aldanış!/ oysa Gazzeli çocuklar üstüne/ insanların kendi diliyle/ konuşmak istemeye göreyim/ hemen titriyor, boğuklaşıyor sesim” dizelerinin yer aldığı Gazze Risalesi, tarihin kırılma zamanlarında şiiri ile söz almasını bilen şairin nasıl bir inanç sahibi olduğunu gözler önüne seriyor.

Roman kahramanları tuvale taşındı

*8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında hazırlanan, “Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları” başlıklı resim sergisi ziyarete açıldı. Ressam Ahmet Umur Deniz ve atölye öğrencilerinden oluşan 32 sanatçının yaptığı 60 tablo, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Özen Sanat Galerisi’nde sergileniyor. Sergide, Türk romancılar Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip Adıvar ve Kemal Tahir’in yanı sıra Cengiz Aytmatov, Mihail Bulgakov, Lev Tolstoy gibi yazarların klasik eserlerine dair resimler yer alıyor. Ayrıca İstanbul, Troya ve Rus edebiyatı temaları işleniyor. Maltepe Üniversitesinden bazı öğrencilerin de roman kahramanı kılığında eşlik ettiği sergi 29 Aralık’a kadar açık olacak.

2023’e Türk müziği ile veda

*Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri 2023 yılına “Yeni Yıl Konseri” ile veda ediyor. Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği konser serisinin bu seneki son misafir solistleri Adnan Mungan, Güzin Değişmez ve misafir genç solist Neva Gerişlioğlu olacak. Konser 24 Aralık Pazar günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

İngiliz oyuncu Filistin için sessiz yürüyüşte

*İngiliz Kraliyet Ailesini anlatan “The Crown” dizisinde, Kraliçe Elizabeth'in eşi Kral Philip’i canlandıran Tobias Menzies, İngiltere’nin başkenti Londra’da cumartesi günü sağlık çalışanlarının Filistin için düzenlediği “sessiz yürüyüş”e katıldı. Gazze’de hayatını kaybeden sağlık görevlileriyle dayanışma sergilemek amacıyla bu eylemde yer aldığını belirten Emmy ödüllü İngiliz aktör, “Bu, benim için çok değerli bir şey. Son yıllarda 'Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians)' adlı hayır kurumu için bazı çalışmalar yaptım ve geçen şubatta Batı Şeria’ya gittim. İşgal altındaki topraklarda bulunan tıp uzmanlarının yaptığı çalışmaları destekledim” ifadelerini kullanıyor.

Kudüs Fatihi dizisinde yeni yüzler

*TRT 1’de pazartesi akşamları ailecek izlenen dizilerin başında gelen “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Dizinin yeni bölümlerinde Sezin Akbaşoğulları “İsmet Hatun”, Celal Al ise “Adsız Bey” rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak.Prodüksiyonu ve hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazanan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisi, asırlar önce mukaddes şehir Kudüs’ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini ekranlara taşıyor.

Kronos Quartet 50’nci yaşını kutluyor

*Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’nci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. Parlak ve uzun kariyerlerinde kendileri için bestelenmiş 1000’den fazla eser olan efsane topluluk, dönem müziklerinden, yirminci yüzyıl müziklerine uzanan geniş bir repertuvarın da sahibi.

Yeni yıl sahnesinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi

*İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni yılı zengin bir konser programının sunulacağı 2 Ocak 2024 akşamı Atatürk Kültür Merkezi - Tiyatro Sahnesi’ndeki ‘Yeni Yıl Konseri’ ile kutlamaya hazırlanıyor. İDOB Orkestrası, korosu ve solistlerinin sahnede olacağı gecede; dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirilecek. Konser programında; Rossini’nin ‘Guillaume Tell’, La Cenerentola (Külkedisi), Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi); Bizet’nin Les Pêcheurs de Perles (İnci Avcısı) gibi aryalar ve sürpriz parçalar seslendirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde İDOB Korosu’nun şefi ise Volkan Akkoç.

Kızılcagün’ün Türküsü

*Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, kuruluşun dört yıl öncesi 27 Aralık 1919 tarihli Kızılca Gün’e özel, Kızılcagün’ün Türküsü projesi ile sanatseverle buluşuyor. Ankara Seymenler Kulübü Derneği seymenlerinin oyunları eşliğinde, 27 Aralık Çarşamba CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek şef Necmi Kıran yönetimindeki konserin ilk bölümünde koro solistleri Eyüp Görkem, Nahide Saygün Akkal, Pelin Karakuş, Sıtkı Akın ve Yıldız Çam Özdemir’in performansları yer alacak. Konserin ikinci bölümünde ise Türk halk müziğimizin usta yorumcusu Gülşen Kutlu sahnede olacak.







