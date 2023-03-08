Ağlayan milleti güldürmek istiyoruz

Kadınların iş yaşamındaki varlığı son yıllarda yapılan projeler ve desteklerle daha görünür hale geldi. 8 Mart vesilesiyle tiyatro sektöründe önemli bir işe imza atan Kadın Tiyatro Okulu ile kadınların kadınlara tiyatro yapmasını konuştuk. 2013 yılından bu yana sadece kadınlar için tiyatro eğitimleri veren okulun kurucusu Ayşe Şahinboy Doğan ve öğrencileri hem okulu hem de yaşadıklarını anlattı.

Bugüne kadar 200’ü aşkın öğrenci yetiştiren okul, 2020 yılında tiyatro oyuncusu olmak isteyen başörtülü kadınların eğitim alıp oyun sahneleyecekleri bir alan olmamasından yola çıkarak eğitimlerine başladı. Her kadının tiyatro eğitimi alması gerektiğini söyleyen Doğan, “Eğitimde özgüven, duygu, duruş, jest mimik kullanımının yanı sıra iletişim becerileri ve kişisel gelişim gibi çalışmalarımız da oluyor. Sahneye çıkan oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu başörtülü olduğu için rahat olmalarını istiyoruz. O yüzden sadece kadın seyirciye hitap ediyoruz. Öğrencilerimizin ana sektörde yer alamama sebebi ise oradaki dengelerin hassasiyetlerimize uymaması. Amacımız kendi sektörümüzü oluşturup kadın gruplarının kadınlara, belki de genele oynadığı oyunlar yapmak” diye konuştu.

Ayşe Şahinboy Doğan

İKİ YENİ OYUN SAHNE BEKLİYOR

Okulun eğitimi 4 ay sürüyor. Üç ay temel çalışmalarla, bir ay da oyun provasıyla geçiyor. Her grupta 25 öğrenci yer alıyor. Eğitimini tamamlayanlar bir üst aşama olan kademe eğitimine geçiyor. Okulda bugüne kadar Uğurlu Kedi, Cebiniz Cebimizdir ve Pazarlamacı Çocuk oyunları sergilendi. Yeni oyunlar Sümbül Hanım’ın Konağı ve Durak ise deprem nedeniyle henüz sahnelenemedi. Genellikle komedi türünde oyunlar yazan Ayşe Şahinboy Doğan, “Biraz gündemden, biraz hayatımızdan, bazen de kendi meselelerimizden hikayeleri sahneye uyarlıyorum. Dram yazıp ağlatırız ama ağlayan coğrafyanın insanını biraz da olsa güldürmek istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Sevdenur Varlık

MÜSLÜMAN KADIN SANATIN HER ALANINDA

Okulun diğer öğrencilerinden Sevdenur Varlık da kadınlarla sanatın içinde olmanın verdiği mutluluğu şu sözlerle anlattı: “Birlikte olmanın, kadın kadına gülmenin, alkışlanmanın ve helal dairenin keyfini doya doya yaşadık. İslami değerlerimle birçok alanda kadın olmanın avantajlarını yaşarken, sanatla da iç içe oluyorum. Müslüman bir kadın olarak sanatın özgün ve özgür her dalında yer alabileceğimizi gösteriyoruz.”

DEPREM BÖLGESİNDEKİ KADINLARA OYNAYACAKLAR

Önümüzdeki haftalarda deprem bölgesindeki kadınlar için etkinlik planları olduğunu söyleyen Doğan “Kahramanmaraş’ta öğrencilerimle kadınlar için bir tiyatro etkinliği yapacağız. Biraz da olsa sarsıcı gündemden dışarı çıkmalarını için böyle bir şey planladık. Tiyatro atölyesi de yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Rabia Albayrak Değirmenci

TİYATRODA BAŞÖRTÜLÜ KADINA YER AÇILMALI

Geçtiğimiz sene Uğurlu Kedi oyununda sahne alan tiyatro okulunun öğrencilerinden Rabia Albayrak Değirmenci, okulun kendisine kattıklarını şu sözlerle özetledi: “Kadın kadına bir ortamda kendimi güvende hissettim. Sahneden kadınlara, kadınların hikayesini anlatmak çok keyifli. Kapalı kadın oyuncu meselesinin Kadınlar Günü’nde kadın hak ve özgürlükleri açısından tartışılması gerekiyor. Biz başörtülü kadınlara da profesyonel tiyatrolarda alan açılmasını ümit ediyorum.”



