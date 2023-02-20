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Depremzede çocuklara tiyatro

Altındağ Belediyesi, Ankara’ya göç eden depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Bugüne kadar binlerce Altındağlı çocuk için perdelerini açan Altın Tiyatro, bu sefer depremzede çocuklar için sahne aldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:29 . 20/02/2023 Pazartesi
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Depremzede çocuklara tiyatro

Depremzede çocuklara tiyatro

Altın Tiyatro, perdelerini depremzede çocuklar için açtı. Deprem nedeniyle Ankara’ya göç etmek zorunda kalan çocuklar, bir süreliğine de olsa, depremin acısını unuttu, keyifli anlar yaşadı. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde sergilenen “Oynasın da Büyüsün” isimli tiyatro oyunu, depremzede çocuklara moral oldu.


“Perde bu kez moral olsun diye açıldı”

Altın Tiyatro’nun perdelerini bu kez moral olsun diye açtığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Deprem bölgesinden göç etmek zorunda kalan, bir anda evlerinden, okullarından, alıştıkları sosyal çevreden ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalan yavrularımıza, ‘Oynasın da Büyüsün’ adlı çocuk oyunumuzu sergiledik. Deprem bölgelerinden gelen evlatlarımız ve aileleri vardı bugün… Çocukların psikolojilerinin düzelebilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi oyun oynamak… Çocuklarımız oyun oynar, çünkü oyun kendilerini ifade etme şeklidir. Oyunumuzun konusu da bunu anlatıyor. Onlarla güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklar akranlarıyla bir araya geldiler, güldüler, eğlendiler. Yaşamış oldukları stresi bir an olsun sildiler. Ne kadar mutlu olduklarını gördük. Biz de çok mutlu olduk” dedi.


#altındağ
#deprem
#yardım
37 dakika önce
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Depremzede çocuklara tiyatro
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