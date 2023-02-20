Depremzede çocuklara tiyatro

Altın Tiyatro’nun perdelerini bu kez moral olsun diye açtığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Deprem bölgesinden göç etmek zorunda kalan, bir anda evlerinden, okullarından, alıştıkları sosyal çevreden ve arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalan yavrularımıza, ‘Oynasın da Büyüsün’ adlı çocuk oyunumuzu sergiledik. Deprem bölgelerinden gelen evlatlarımız ve aileleri vardı bugün… Çocukların psikolojilerinin düzelebilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi oyun oynamak… Çocuklarımız oyun oynar, çünkü oyun kendilerini ifade etme şeklidir. Oyunumuzun konusu da bunu anlatıyor. Onlarla güzel bir etkinlik yaptık. Çocuklar akranlarıyla bir araya geldiler, güldüler, eğlendiler. Yaşamış oldukları stresi bir an olsun sildiler. Ne kadar mutlu olduklarını gördük. Biz de çok mutlu olduk” dedi.