Tiyatrolar perdeyi destek için açıyor

Merkez üssü Pazarcık olan, toplam 11 ili etkileyen deprem için bölgeye ve afetzedelere verilen destek sürüyor. Tiyatrolar, depremzedelerin acılarını azaltmak, dayanışmayı artırmak ve moralleri yükseltmek için perde açıyor. Kimi tiyatrolar deprem bölgesine gidip, depremzedelere moral olurken kimisi de bulunduğu şehirden maddi ve manevi olarak destek olmaya çalışıyor. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından 4-18 Mart arasında 10. kez düzenlenecek “Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali” 15 temsile ev sahipliği yapacak. Balkan ülkelerinden gelecek oyunlarla dayanışma ve umut mesajları verilecek.

Farklı tiyatro toplulukları da perdelerini afetzedeler yararına açacak. Tiyatro Ak’la Kara, başlattığı “Oyuncaklar Çocuklara, Siz Koltuklara, Biz Sahneye” kampanyasıyla mart ayı boyunca Ankara, İstanbul ve Adapazarı’nda “On Kişiydiler” ve “Muhteşem İkili” oyunlarını sahneleyecek. Seyircilerin oyuna getirip, gösteri sonrası koltuklarına bırakacağı oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılacak. Hediyelere, miniklere moral için kişisel notlar da eklenebilecek. Topluluktan yapılan açıklamada ise “Deprem herkes gibi bizi de çok etkiledi ama en çok da çocukları. Şimdi onların yüzünü güldürme, yaralarını onarma zamanı. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız ve gelecek güzel günleri birlikte karşılayacağız. Yeter ki onlar üzülmesin” denildi.