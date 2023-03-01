Tiyatrolar perdeyi destek için açıyor

Birlik ve beraberliği güçlendirmek için perde açan oyunların gelirleri ve toplanan hediyeler deprem bölgelerine gönderilecek.
Merkez üssü Pazarcık olan, toplam 11 ili etkileyen deprem için bölgeye ve afetzedelere verilen destek sürüyor. Tiyatrolar, depremzedelerin acılarını azaltmak, dayanışmayı artırmak ve moralleri yükseltmek için perde açıyor. Kimi tiyatrolar deprem bölgesine gidip, depremzedelere moral olurken kimisi de bulunduğu şehirden maddi ve manevi olarak destek olmaya çalışıyor. Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından 4-18 Mart arasında 10. kez düzenlenecek “Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali” 15 temsile ev sahipliği yapacak. Balkan ülkelerinden gelecek oyunlarla dayanışma ve umut mesajları verilecek.
4-18 Mart arasında gerçekleşecek festivalde Türkiye’den 5, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Yunanistan’dan birer oyun sahnelenecek. Ahmet Vefik Paşa Sahnesi’nde seyircinin beğenisine sunulacak festival hakkında konuşan DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, festival sayesinde dayanışma kültürünün acılara merhem olmasını amaçladıklarını söyleyerek “Şimdi yeniden insan olduğumuzu hatırlatacak, umudu sunacak, huzur ve hevesin anlamını sorgulatacak, gülümsemenin erdemini gösterecek sanatın gücüne ihtiyacımız var” dedi.
ÇOCUKLAR İÇİN OYNAYACAKLAR
Farklı tiyatro toplulukları da perdelerini afetzedeler yararına açacak. Tiyatro Ak’la Kara, başlattığı “Oyuncaklar Çocuklara, Siz Koltuklara, Biz Sahneye” kampanyasıyla mart ayı boyunca Ankara, İstanbul ve Adapazarı’nda “On Kişiydiler” ve “Muhteşem İkili” oyunlarını sahneleyecek. Seyircilerin oyuna getirip, gösteri sonrası koltuklarına bırakacağı oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırılacak. Hediyelere, miniklere moral için kişisel notlar da eklenebilecek. Topluluktan yapılan açıklamada ise “Deprem herkes gibi bizi de çok etkiledi ama en çok da çocukları. Şimdi onların yüzünü güldürme, yaralarını onarma zamanı. Bunun için elimizden ne gelirse yapacağız ve gelecek güzel günleri birlikte karşılayacağız. Yeter ki onlar üzülmesin” denildi.
RICHARD’IN GELİRİ BAĞIŞLANACAK
Medya Platformu Derneği, depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek vermek amacıyla “Tiyatro Gilima” işbirliğiyle çocuklara yönelik tiyatrolar düzenleyecek. Kahramanmaraş’a giden tiyatro ekibi, depremden etkilenen çocuklara “Haylaz Afacan”, “Sokak Oyunları” ve “Doğa Hepimizin” adlı tiyatro oyunlarını sergilemeye devam ediyor.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 5 Mart’ta çocuk oyunlarıyla perde açacak. Depremden etkilenen çocuklar için hediye oyuncak ve kitap kampanyası başlatan İBB Şehir Tiyatroları, oyuna gelen çocukların hediye paketini afetzede miniklere iletecek. Hediye paketine kitap ya da oyuncağa ek olarak depremzede kardeşlerini teselli edecek bir mektup koyabilecek. İBB Şehir Tiyatroları, yakın zamanda deprem bölgesinde önce çocuklar ve anneler daha sonra yetişkinler için etkinliklerine başlayacak.
Kabare Dada ve Net Sanat tarafından hayata geçirilen Okan Bayülgen tarafından yazılıp yönetilen Richard oyunu da depremzedeler yararına oynayacak. Temsil, 5 ve 19 Mart’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.