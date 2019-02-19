Asırlık Çınar Belgesi sahibi: Cebimde üzüm taşıyorum

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan 105 yaşındaki Bektaş Ergül, Manisa'yı temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılacak olan Yaşlılık Şurası'na katılacak. Ergül'e, burada 'Asırlık Çınar' belgesi verilecek.

Salihli'de yaşayan 6 çocuk, 59 torunu bulunan Bektaş Ergül, adeta yıllara meydan okuyor. Torunun torunlarını gören 105 yaşındaki Ergül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20 Şubat'ta Ankara'da yapılacak olan Yaşlılık Şurası'na Manisa'yı temsilen katılacak.

Bektaş Ergül, ömrü boyunca sigara ve alkol kullanmadığını söyledi.

Yaşlılık Şurası'na katılıyor

Ergül'ün Cumhuriyet'in canlı bir tanığı olduğunu belirten Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

dedi.

Kula ilçesinin kırsal Kenger Mahallesi'nde 1914 yılında dünyaya geldiğini belirten Bektaş Ergül, ömrü boyunca sigara ve alkol kullanmadığını, başından iki evlilik geçtiğini, eşlerinin ikisinin de vefat ettiğini söyledi.

Üzüme borçlu

Uzun yıllar sağlıklı yaşamasını üzüme borçlu olduğunu belirten Ergül, şöyle açıklama yaptı:

"Eskiden köylerde tarhana, bulgur, börülce ve nohut olurdu. Biz şimdiki gibi pazar harçlığı nedir bilmeyiz. Bahçemizde patlıcan, biber, domates gibi her türlü sebze olurdu. Biz ne yetiştiriyorsak, onlarla beslenirdik. Pekmezimiz, ekmeğimiz ve peynirimiz bol olurdu.

Hala üzüm benim cebimde durur. Üzümün hem yaşını hem kurusunu yemeye devam ediyorum. Gençliğimde çok çalıştım. Çalışkan 2 kişi var ise bunlardan birisi bendim. Çalışan demir işler, parlar. Şimdiki gençlere tavsiyem, daima çalışmaları ve yükselmeleri. Türk Ordusu'nun da daima kalkınmasını istiyorum."

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