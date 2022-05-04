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Hayat Avrupada salgın boyutuna ulaştı Yıllık 13 milyon kişinin ölümüne neden oluyor
GENEL SAĞLIK

Avrupa’da salgın boyutuna ulaştı: Yıllık 1.3 milyon kişinin ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinin dün yayınladığı raporla obezite oranlarının, Avrupa genelinde "salgın" boyutlarına ulaştığını ve hala yükselmeye devam ettiğini açıkladı. Raporda, Avrupa’daki yetişkinlerin üçte ikisinin ya aşırı kilolu ya da obez olduğu vurgulanırken, aşırı kilo yüzünden yıllık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Avrupa’da her üç kişiden ikisi obez: Bir yılda 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden oluyor
Foto/arşiv

DSÖ Avrupa raporunda Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 59’unun (erkeklerde yüzde 63, kadınlarda yüzde 54) obez veya aşırı kilolu olduğu belirtilirken neredeyse her üç çocuktan birinin (erkek çocukların yüzde 29'u ve kızların yüzde 27'si) ya aşırı kilolu ya da obez olduğu açıklandı.

Avrupa’da ölüm sebeplerinin başında yer alan aşırı kilo, yıllık 1 milyon 300 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

AŞIRI KİLO HASTALIKLARI

Aşırı kilonun 13 çeşit kansere, kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete sebep olduğu belirtilen raporda “Bölge genelinde (aşırı kilonun) yılda en az 200.000 yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması muhtemeldir ve bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.

53 ÜLKEDEN HİÇBİRİ OBEZİTEYİ AZALTMA HEDEFLERİNE ULAŞMA YOLUNDA DEĞİL

DSÖ, Avrupa bölgesini oluşturan 53 ülkeden hiçbirinin 2025 yılına kadar obezite artışını durdurmaya yönelik hedeflerine ulaşma yolunda olmadığını vurguladı. Obezitenin nedenlerinin ‘sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizliğin bir kombinasyonundan çok daha fazla karmaşık’ olduğunu belirten DSÖ, sağlıksız gıdaların çocuklara dijital olarak pazarlanması ve çevrimiçi oyunların yaygınlaşmasının obezite artışını tetikleyen çevresel faktörler arasında olduğunu ifade etti.

ŞEKERLİ İÇECEKLERİN VERGİSİ YÜKSELTİLSİN

DSÖ’nün obeziteyle savaşma politikası olarak sunduğu çözümler arasında; şekerle tatlandırılmış içeceklerin daha fazla vergilendirilmesi veya daha sağlıklı gıdalar için sübvansiyonlar, sağlıksız gıdaların çocuklara pazarlanmasının kısıtlanması, sağlık hizmetlerinde obezite ve fazla kilo yönetimi hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi yer aldı.

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