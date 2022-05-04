Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İsrail polisinden küstah provokasyon Ezanın okunmasına engel olmak için kabloları kestiler
ORTADOĞU

İsrail polisinden küstah provokasyon: Ezanın okunmasına engel olmak için kabloları kestiler

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail'in askerlerini anma günü dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yanında bulunan Ağlama Duvarı'nda yapacağı konuşma öncesinde, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın ses sisteminin kablolarını kestiği ve yatsı ezanının hoparlörden okunmasını engellediği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail polisi, cumhurbaşkanının konuşması için Mescid-i Aksada yatsı ezanına engel oldu
Foto/arşiv

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Herzog'un konuşma öncesinde Aksa'nın ses sistemi kablolarını kestiğini ve yatsı ezanının hoparlörden okunamadığını belirtti.

İsrail polisinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, "İsrail Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabı aracılığıyla, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek milli marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları apaçık tahrik etme anlamına geldiğini kaydetmişti.

AKSA'DA RAMAZAN BOYUNCA GERGİNLİK

Ramazanın 15-22 Nisan'a denk gelen haftası Hamursuz Bayramı süresince İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden önce Aksa'ya girmişti.

İsrail polisinin 15 Nisan'da Mescid-i Aksa'da bulunanlara güç kullandığı görüntüler, Filistin sokağında ve uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, ramazan boyunca yaşanan olaylarda 200 kadar Filistinli yaralanmış, yaklaşık 500 kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail yönetimi, gelen dış baskılar sonucunda Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerinse ziyaret edebildiği statükonun "değişmediğini" üst düzey isimlerden gelen açıklamalarla savunmuştu.

Filistin-İsrail sorununda İsrail'in Aksa'ya müdahaleleri tarih boyunca Filistinlilerin büyük tepkisini toplamış, dönemin muhalefet lideri Ariel Sharon'un Aksa'ya baskın düzenlemesi toplumsal tepki ve şiddetin tırmandığı 2000'lerdeki II. İntifada'nın fitilini ateşlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Statükoya göre Aksa'da Yahudiler ibadet edemez

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak fanatik Yahudi yerleşimciler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskın düzenliyor.

İsrail'de bir mahkeme, Ekim 2021'de Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmiş, söz konusu karar Filistin sokağı ve İslam dünyasında tepkiyle karşılanmıştı.

ABDdeyeni polis dehşeti

ABD'de
yeni polis dehşeti

​12 yaşındaki çocuğu sırtından vurarak öldürdü.
Bayram tatilidönüşü erken başladı

Bayram tatili
dönüşü erken başladı

43 ilin geçiş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.
Diyarbakırda vahşet

Diyarbakır'da vahşet

​Aynı aileden üç kişi öldü iki kişi ise ağır yaralandı.
582 düzensiz<br>göçmen yakalandı

582 düzensiz
göçmen yakalandı

​İstanbul polisi il genelinde harekete geçti.

İsrail polisinden<br>küstah provokasyon

İsrail polisinden
küstah provokasyon

​Ezanın okunmasına engel olmak için kabloları kestiler.

​Savunmada yıllar içinde büyük dönüşüm.

​Meslek lisesi öğrencileri görev başında.

​Uçan Kremlin 12 yıl sonra havalandırıldı.

​Gönül elçilerinin gurbetteki bayramı.

​Kapasite yüzde doksan doldu.

'​Bayram da olsa mahsul susuz kalmamalı.'
Resim ve şiir bir arada

Resim ve şiir bir arada

​Anadolu çiçeklerinin ilhamı tuvale yansıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.