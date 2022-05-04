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Dünya AB haftalardır tartışılan Rus petrolüne ambargo uygulamasını devreye sokmaya hazırlanıyor
AVRUPA

AB haftalardır tartışılan Rus petrolüne ambargo uygulamasını devreye sokmaya hazırlanıyor

AB Komisyonu'nun ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin tavsiye ettiği Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi, üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin de Rus gazını ithal edememesini kapsıyor.

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Haber Merkezi AA
AB Rusyadan petrol alımına yaptırım getirdi
Arşiv.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Rusya-Ukrayna savaşının AB için ekonomik ve sosyal sonuçları" konulu oturumda konuştu.

Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğini açıklayan von der Leyen, "Bugün altıncı yaptırım paketini sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, paket kapsamında Buça'da savaş suçları işleyen ve Mariupol şehrinin kuşatılmasından sorumlu yüksek rütbeli subayları ve diğer kişileri yaptırım listesine ekleyeceklerini belirtti.

"Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ı ve diğer iki büyük bankayı SWIFT'ten çıkarıyoruz." diyen von der Leyen, böylece Rusya'nın finansal sisteminde kritik öneme sahip bankaları hedef aldıklarını söyledi.

Von der Leyen, söz konusu bankaların SWIFT'ten çıkarılmasıyla Rus finans sektörünün küresel sistemden tam anlamıyla izolasyonunun sağlanacağını ifade etti.

Rus devletine ait üç kanala yayın yasağı getireceklerine işaret eden von der Leyen, bu kurumların AB ülkelerinde, kablo, uydu, internet veya akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla herhangi bir şekilde faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceğine vurgu yaptı.

Von der Leyen, Kremin'in Avrupa'dan muhasebecilere ve çeşitli danışmanlara erişimini de durduracaklarını hatırlatarak söz konusu hizmetlerin Rus şirketlerine verilmesini yasaklayacaklarının altını çizdi.

AB liderlerinin, Versay toplantısında Rus enerjisine olan bağımlılığı bitirme konusunda anlaştıklarını söyleyen von der Leyen, beşinci yaptırım paketine kömürü dahil ettiklerini anımsattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Von der Leyen, " Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." diye konuştu.

Rus petrolünün alternatif tedarik yolları güvence altına alınarak ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde sonlandırılacağını anlatan von der Leyen, "Rusya'nın ham petrol tedarikini altı ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız." dedi.

Von der Leyen, bu adımların Rus ekonomisine zarar vereceğini anlattı.

AB daha önce beş yaptırım paketi yürürlüğe koymuştu.

Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Savaş sonrası AB Rusya'dan 17 milyar avroluk enerji ithal etti
EKONOMİ
Savaş sonrası AB Rusya'dan 17 milyar avroluk enerji ithal etti

Petrolde yeni kriz: Rusya üretimi azaltıyor
FOTOĞRAF 20
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları enerji piyasasında büyük fiyat artışlarına neden oldu. Dünyanın önde gelen gaz ve petrol üreticilerinden Rusya'ya karşı uygulanan ambargolar, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada akaryakıt fiyatlarını tarihi seviyelere çıkarttı.
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Yükselişleri engellemek isteyen Uluslararası Enerji Ajansı'nın, fiyatları düşürmek için 120 milyon varil petrol piyasaya süreceği iddia edildi. Haber sonrası bugün brent petrolün varil fiyatında yaklaşık 7 dolarlık bir indirim yaşandı.
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Piyasaları rahatlatan açıklama sonrasında bugün yeni bir krizin fitili ateşlendi.
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RUSYA'DAN \"ÜRETİM AZALACAK\" AÇIKLAMASI<br><br>Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretiminin mart ayına oranla yüzde 4 ila 5 azalmasını beklediklerini söyledi.
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Novak, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.
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Avrupa’nın Rus kömürü ithalatını durdurması halinde başka pazarlara ihracat gerçekleştireceklerine işaret eden Novak, “Asya-Pasifik bölgesine boş kapasitesi olan limanlar üzerinden ihracat yapabiliriz. Kömür şirketleri bu konuda çalışma yürütüyor.” dedi.
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\"BAŞKA PAZARLARA SATARIZ\" <br><br>Novak, Karadeniz ve Baltık Denizi’nde boş kapasiteli limanlar olduğunu belirterek, “Dolayısıyla, (Avrupa) almak istemezse o zaman başka pazarlara satarız.” ifadesini kullandı.
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Rus doğal gaz ihracatında rubleyle ödeme sistemine dair de değerlendirmelerde bulunan Novak, “Şimdi Avrupa ve Rus gazı alan şirketler bu konuyu araştırıyor. Farklı açıklamalar duyuyoruz. (Rubleyle ödeme) Yeni sistemi kabul edenler var, üzerinde çalışan ülkeler var.” diye konuştu.
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Küresel piyasadaki yüksek petrol fiyatlarının ise yaşanan gelişmeler ışığında normal bir durum olduğuna işaret eden Novak, “Kısıtlamalar, yaptırımlar, çok sayıda belirsizlik yaratılıyor. Bu da elbette fiyatlara yukarı yönlü baskı yaratıyor. Petrol fiyatlarının düşmesi için bir neden görmüyorum.” ifadelerini kullandı.
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Novak, Rusya’nın petrol üretiminin ise nisanda düşmesini beklediklerini kaydederek, “Gemilerin sigortalanması ve kullanımının yanı sıra lojistik sorunları nedeniyle nisan ayında petrol üretimi marta kıyasla yüzde 4 ila 5 azalabilir.” değerlendirmesini yaptı.
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KÜRESEL PİYASALARDA BRENT PETROL FİYATLARI<br><br>Dün günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.18 itibarıyla 100 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
Title
Fiyatlar, IEA’nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.
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IEA Başkanı Fatih Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti.
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Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.<br><br>
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İngiltere’nin Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarını dondurması ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarını yasaklanmasına ilişkin kararı da fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.<br><br>
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2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu.
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Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.
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Öte yandan Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.
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Brent petrolün güncel satış fiyatı (Kaynak:TradingWiew)
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Petrolde yeni kriz: Rusya üretimi azaltıyor
Petrolde yeni kriz son dakika... Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle başta ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırımlara maruz kalan Rusya, yaşanan lojistik sorunlar nedeniyle bu ay petrol üretiminin geride kalan aya göre yüzde 5 azalacağını duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Avrupa almak istemezse başka pazarlar buluruz" diyerek yeni bir krizin sinyalini verdi. Rusya'nın hammadde ve ürün ithalatına kısmi ihracat yasağı koymasının ardından geçtiğimiz ay brent petrolün fiyatı 134 dolar seviyelerine çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın geride kalan gün yaptığı 'piyasaya petrol süreceğiz' açıklaması sonrası rahatlayan piyasada, petrol şu sıralarda 100 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki 2022'de brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...
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