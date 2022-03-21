Savaş sonrası AB Rusya'dan 17 milyar avroluk enerji ithal etti

Savaşın başlamasının ardından AB, Birleşik Krallık ve ABD, Rusya'ya karşı çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguladı. ABD, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdururken, Birleşik Krallık yıl sonuna kadar Rus petrol ve ürünleri ithalatını aşamalı olarak sonlandırma kararı aldı.

Sert ekonomik yaptırımlara rağmen AB yüksek oranda bağımlı olduğu enerji alanında Rusya'ya yaptırım kararı açıklamadı.

AB, bir yıl içinde Rus gazına bağımlılığını yaklaşık yüzde 80 azaltacak bir yol haritası hazırlarken, şu an Rusya'dan petrol, doğal gaz ve kömür ithalatı normal seyrinde devam ediyor.

AA muhabirinin Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi ve Kömürün Ötesinde Avrupa Kurumunun yayınladığı anlık verilerden derlediği bilgilere göre, savaşın başından beri AB'nin Rusya'dan doğal gaz, kömür ile petrol ve petrol ürünleri ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı. Bu rakamın yaklaşık 10,6 milyar avrosunu sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargoları dahil olmak üzere doğal gaz, yaklaşık 5,7 milyar avrosunu petrol ve 435 milyon avrosunu ise kömür ithalatı oluşturdu.

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Bu dönemde, AB'nin Rusya'dan doğal gaz, kömür ve petrol ithalatı günlük yaklaşık 680 milyon avro seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın en fazla ödeyeni Almanya

Rusya ihracat gelirlerinin yaklaşık üçte birini doğal gaz ve petrol satışından elde ediyor.

Geçen yıl AB ülkeleri içinde Rusya'dan en fazla doğal gaz, kömür ve petrol ithalatı yapan ülke yaklaşık 40,6 milyar avroyla Almanya oldu. Almanya'nın toplam ithalatının 24 milyar avrosunu petrol, 14,1 milyar avrosunu doğal gaz ve kalanını ise kömür oluşturdu.

Bu ülkeyi 32,7 milyar avroyla Hollanda, 18,4 milyar avroyla İtalya, 15,5 milyar avroyla Polonya ve 10,2 milyar avroyla İspanya izledi.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etti. Bu rakam, AB'nin toplam gaz ithalatının yüzde 45'ini oluşturdu.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel verilerine göre ise Rusya yüzde 8 payla dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunurken, AB de en büyük Rus petrolü alıcısı olarak öne çıkıyor.

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Gazprom Temsilcisi Sergey Kupriyanov, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 105 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu ifade etmişti.

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