Gençlere yönelik destek ile istihdama 2,5 ayda 22 bin ilave katkı sağladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, gençlerin işe alınmasına imkan veren destek paketi ile yıl başından bu yana 13 bin işletmenin 22 bin ilave personel istihdam etmesine katkı sağladıklarını bildirdi.

Kurt, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı"na ve bu kapsamda gençlerin istihdamına yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumaları için KOSGEB tarafından 2021'de Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın başlatıldığını anımsatan Kurt, önceliklendirilen imalat sektörü ve bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ile bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki 12 bin 289 mikro ve küçük işletmeye geçen yıl 367,6 milyon lira destek ödemesi yapıldığını söyledi.

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Kurt, programın bu yılki uygulamasında sektörel kapsamı genişlettiklerini, salgının etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerini de dahil ettiklerini dile getirdi.

Programın yeni fazında istihdama odaklandıklarını vurgulayan Kurt, destek tutarlarında da artışa gittiklerini ifade etti.

Kurt, programın bu yılki başvuru döneminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ocak'ta ilan edildiğini ve 75 bin yeni istihdam hedefi konulduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Program kapsamında; son 12 aylık ortalama istihdamını koruma ve son üç yılda 6 aydan fazla çalışmamış üniversite ya da mesleki/teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdü karşılığında, işletmelerimizin ilave istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek veriyoruz. Bütçe imkanları dahilinde program başvuruları 31 Mart'a kadar açık olacak."

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Kurt, program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, destek kapsamındaki yeni personeli en geç nisan ayında istihdam etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, söz konusu personelin SGK kayıtlarına yansımasını takiben işletmenin en geç 25 Mayıs'a kadar KOSGEB'den ödeme talep edebileceğini anlattı.

Programa yoğun ilgi

Programa yılbaşından bu yana yoğun başvuru yapıldığını aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"2022 yılı başvuru döneminde 46 bin mikro ve küçük işletmenin 95 bin yeni personel taahhüdünü içeren başvurusunu aldık. Genç istihdamına katkı sağlayacak destek paketimizle bugün itibarıyla 13 bin işletmenin 22 bin ilave personel istihdam etmesine katkı sağladık. Bu işletmelerimize destek tutarının yarısından oluşan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 120 milyon lira ödeme yaptık."

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Kurt, birinci taksit destek ödemesini alan işletmelerin "geçmiş dönem ortalama istihdam seviyesini koruma" ve "kriterlere uygun yeni personelin istihdamını sürdürme" durumunun SGK kayıtlarından izlendiği bilgisini vererek, istihdam taahhütlerini yerine getiren işletmelerin 6 ay sonra ikinci ödeme taksitlerini talep edebileceğini bildirdi.

Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, bunun yerine, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebileceğine işaret eden Kurt, "Bu durumdaki işletmelere eksiklerini tamamlamaları için 3 ay ek süre veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kurt, kullanılan desteğin bu yıl mayıs ayından itibaren 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak yararlanıcılar tarafından KOSGEB’e geri ödeneceğini kaydetti.

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