Hayat Bağcılarda kitaplar meydana çıktı
KÜLTÜR SANAT

Bağcılar'da kitaplar meydana çıktı

Bağcılar Kitap Fuarı, “Kitaplar meydana çıkıyor” sloganıyla 21 Mayıs’ta Bağcılar Meydanı’nda kapılarını açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılarda kitaplar meydana çıktı
Bağcılar Kitap Fuarı'nın ilk konuğu tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’ydı.

Bağcılar Kitap Fuarı, “Kitaplar meydana çıkıyor” sloganıyla 21 Mayıs’ta Bağcılar Meydanı’nda kapılarını açtı. Birçok önemli ismin yer alacağı fuarın ilk konuğu tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’ydı. Kitapseverlere seslenen Ortaylı, “Sporla gitmeyen okumanın ferde de cemiyete de faydası yok. Oku

Konuşmasının ardından Ortaylı’ya sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, doğum gününü kutladığı Ortaylı’ya “Sırâtımüstakîm” kitabını hediye etti. Söyleşi ve imza günleri gibi özel etkinliklerin düzenlendiği fuar, 29 Mayıs’a kadar 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kitap kokusu ülkeye yayılıyor
HAYAT
Kitap kokusu ülkeye yayılıyor

Kitap fuarına 'Ketebe' damgası
HAYAT
Kitap fuarına 'Ketebe' damgası
Premier Ligde muhteşem son

Premier Lig'de muhteşem son

​İlkay Gündoğan son maçta şampiyonluğu getiren isim oldu.
Avrupa bileti Başakşehirin

Avrupa bileti Başakşehir'in

Turuncu-lacivertliler gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.
Avrupa İsrailin ikiyüzlülüğüyle tanıştı: AP diplomatının Filistin ile görüşmesine izin vermediler

​Bakan Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması: Pandemiye yol açmaz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.