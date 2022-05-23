Bağcılar'da kitaplar meydana çıktı

Bağcılar Kitap Fuarı, “Kitaplar meydana çıkıyor” sloganıyla 21 Mayıs’ta Bağcılar Meydanı’nda kapılarını açtı. Birçok önemli ismin yer alacağı fuarın ilk konuğu tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’ydı. Kitapseverlere seslenen Ortaylı, “Sporla gitmeyen okumanın ferde de cemiyete de faydası yok. Oku
Konuşmasının ardından Ortaylı’ya sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, doğum gününü kutladığı Ortaylı’ya “Sırâtımüstakîm” kitabını hediye etti. Söyleşi ve imza günleri gibi özel etkinliklerin düzenlendiği fuar, 29 Mayıs’a kadar 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.