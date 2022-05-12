Hayat Kitap kokusu ülkeye yayılıyor
KÜLTÜR SANAT

Kitap kokusu ülkeye yayılıyor

Kitapseverler gevşeyen pandemi kuralları sonrası kitap fuarlarına kavuşuyor. Yayın sektörünün ve okuyucuların uzak kaldığı kitaplar, imza günleri ve söyleşiler mayıs ayıyla birlikte yeniden canlanıyor.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
Kitap kokusu ülkeye yayılıyor
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Kitapseverler gevşeyen pandemi kuralları sonrası kitap fuarlarına kavuşuyor. Yayın sektörünün ve okuyucuların uzak kaldığı kitaplar, imza günleri ve söyleşiler mayıs ayıyla birlikte yeniden canlanıyor. Bu ay ülkemizin 17 farklı noktasında gerçekleşecek fuarlarla okurlar uzun bir aranın ardından sevdikleri yazarlarla buluşma imkânı yakalayacak.

Erzurum’dan Konya’ya Yozgat’tan Alanya’ya

Fuarlardan ilki 6 Mayıs’ta başlayan 3. Akhisar Kitap Fuarı. 16 Mayıs’a kadar devam edecek olan fuar, belediye hizmet binası önünde kitapseverleri ağırlayacak. Ay sonuna kadar yoğun bir takvimde şehir şehir gezecek yayınevleri ve yazarların uğrak noktaları şu şekilde olacak: 7-15 Mayıs’ta Alanya Çocuk Kitapları Fuarı, Konya Seydişehir Kitap Fuarı, Tokat Kitap Fuarı 9-18 Mayıs’ta Sakarya Kitap Fuarı, Aksaray Kitap Fuarı 13-22 Mayıs’ta Erzurum Kitap Fuarı, 5.Niğde Kitap Fuarı, 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı, Sancaktepe Kitap Şenliği, Yozgat Sorgun Belediyesi Kitap Fuarı 14-22 Mayıs’ta Kocaeli Kitap Fuarı, Bağcılar Kitap Fuarı, Merzifon 5. Kitap Fuarı 20-28 Mayıs’ta Adıyaman Kitap Fuarı, 21-25 Mayıs’ta Mardin Kitap Fuarı ve son olarak 21-29 Mayıs’ta Gaziantep Kitap Fuarı kitapseverleri buluşturacak.

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Kitap kokusu ülkeye yayılıyor
Hayat

Kitap kokusu ülkeye yayılıyor

Kitapseverler gevşeyen pandemi kuralları sonrası kitap fuarlarına kavuşuyor. Yayın sektörünün ve okuyucuların uzak kaldığı kitaplar, imza günleri ve söyleşiler mayıs ayıyla birlikte yeniden canlanıyor.
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