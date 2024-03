Yazımın başlığını Cahit Koytak ağabeyin şiirinden ödünç aldım. Girişi şöyle: başlangıçta her birimizi / deri gibi saran kader, / acılardan şiir yapanlara / zamanla dar gelmeye başlar. 21. sayısı yayımlanan Yitiksöz güzel işlere imza atıyor. Duran Boz hoca yönetimindeki derginin yeni sayısı ‘kitap gibi’ olmuş. Ön kapağı Yasin Mortaş’ın fotoğrafı ve Sezai Karakoç’un, Beklenen gül açılacak seherde / Baharla gelen yemyeşil bir seherde dizeleri süslüyor. Arka kapaktaysa çevirisini Muhammed Beheşti Aydoğan’ın yaptığı Rıfat el-Arîr’in Filistin için kaleme aldığı bir şiir var. 408 sayfalık Yitiksöz’ü dört bölümde düşünmek mümkün. İlk bölüm her zaman olduğu gibi şiire ayrılmış. Takip eden bölümde ‘deprem’ ele alınmış. Depremin hayat, kültür-sanat ve edebiyattaki yansımaları ve kayıplar. Üçüncü bölümde usta sanatçı Hasan Aycın var. Diğer yazılar da son bölümü oluşturuyor. Nefis bir Aycın çizimiyle açılan bu sayıda, 34 şairden şiirler yer alıyor. Aycın dosyasının fotoğraflar, şiirler ve çizimlerle desteklenmesi isabetli olmuş. Aynı şeyi ‘deprem’ dosyası için de söylemek mümkün. Yazıyı rakamlara veya isimlere boğmak istemiyorum. Kitaplığımızda bulunması gereken bir sayı hazırlamış Yitiksöz ekibi. Emeği geçenlerin cümlesini takdir etmek lâzım. Mehmet Aycı’dan yaptığım alıntıyla bitireyim: Ölümün hayattan ustalığını / Depremi yaşadığında anlarsın. Kahramanmaraş’ın ve edebiyatımızın güçlü sesine, yitiksoz@gmail. com e posta adresinden veya 0 505 713 11 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.