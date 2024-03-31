Değinmeler...

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarda çocukların yanı sıra Filistinli edebiyatçılar da katliam kurbanı oldu. Kurbanlar arasında Filistinli romancı Nour Hajjaj, şair Selim el-Naffar, şair Fevda Tukan, şair ve edebiyat profesörü Shahdah al-Bahbahani ve şair Rıfat el-Arir gibi çok sayıda edebiyatçı var. Filistinli gazeteci, yazar, aktivist Gassan Kanafani, Filistin’in sembolü Hanzala’nın babası karikatürist Naci el-Ali, şair Semih el-Kasım gibi pek çok edebiyatçı da suikast kurbanı.





Acılarla Dirilmek

Yazımın başlığını Cahit Koytak ağabeyin şiirinden ödünç aldım. Girişi şöyle: başlangıçta her birimizi / deri gibi saran kader, / acılardan şiir yapanlara / zamanla dar gelmeye başlar. 21. sayısı yayımlanan Yitiksöz güzel işlere imza atıyor. Duran Boz hoca yönetimindeki derginin yeni sayısı ‘kitap gibi’ olmuş. Ön kapağı Yasin Mortaş’ın fotoğrafı ve Sezai Karakoç’un, Beklenen gül açılacak seherde / Baharla gelen yemyeşil bir seherde dizeleri süslüyor. Arka kapaktaysa çevirisini Muhammed Beheşti Aydoğan’ın yaptığı Rıfat el-Arîr’in Filistin için kaleme aldığı bir şiir var. 408 sayfalık Yitiksöz’ü dört bölümde düşünmek mümkün. İlk bölüm her zaman olduğu gibi şiire ayrılmış. Takip eden bölümde ‘deprem’ ele alınmış. Depremin hayat, kültür-sanat ve edebiyattaki yansımaları ve kayıplar. Üçüncü bölümde usta sanatçı Hasan Aycın var. Diğer yazılar da son bölümü oluşturuyor. Nefis bir Aycın çizimiyle açılan bu sayıda, 34 şairden şiirler yer alıyor. Aycın dosyasının fotoğraflar, şiirler ve çizimlerle desteklenmesi isabetli olmuş. Aynı şeyi ‘deprem’ dosyası için de söylemek mümkün. Yazıyı rakamlara veya isimlere boğmak istemiyorum. Kitaplığımızda bulunması gereken bir sayı hazırlamış Yitiksöz ekibi. Emeği geçenlerin cümlesini takdir etmek lâzım. Mehmet Aycı’dan yaptığım alıntıyla bitireyim: Ölümün hayattan ustalığını / Depremi yaşadığında anlarsın. Kahramanmaraş’ın ve edebiyatımızın güçlü sesine, yitiksoz@gmail. com e posta adresinden veya 0 505 713 11 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Türk Dili için..

Her yıl sınırlı olsa da Çelebi tekkesine uğrayıp nasibimizi alıyoruz. Çıkardığı ‘özel’ sayılarla dikkat çeken dergi, Ahmet Şahin yönetiminde yayımlanıyor. Yazar, şair ve çevirmen Oğuzcan Acar’a ithaf edilen 12. sayının ‘Sunuş’unda, Çelebi’nin ‘hakemli bir dergi’ olarak yayımına devam edeceği belirtiliyor. Anlıyoruz ki dergiye gelen yazıların yayınına editör değil uzmanlar karar verecek. Hayırlı olsun. 166 sayfalık yeni sayının dosya konusu Türk Dili. Ömer Seyfettin’in sözüyle açılıp Türk Dili ve Kitabiyât olarak ikiye ayrılan dosyaya çoğunluğu akademisyen 18 isim katkı sağlıyor. Yazıların hepsi ilgi çekici olmakla beraber, Mehmet Nuri Yardım’ın fotoğraflarla desteklenen Türkçemize Hizmet Eden Abide Şahsiyetler başlıklı metnine, İbrahim Daş’ın, Ömer Lütfi Mete konulu çalışmasına ve Fatih Numan Küçükballı’nın türkü deyim ilişkisini ele alan yazısına dikkat çekmek isterim. Bu sayının söyleşisi Tayfun Haykır’la Sena Baykal tarafından yapılmış. Konu, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretimi. Kitabiyât'ta Ahmet B. Ercilasun'un Türk Dili Tarihi kitabı, Erhan Aydın'ın Taşa Kazınan Tarih'i ve Günay Karaağaç'ın Türkçe Üzerine Yazılar'ı ele alınmış. Eserler sırasıyla Zafer Saraç, Rümeysa Bedirhanoğlu ve Halil İbrahim Burçluoğlu tarafından değerlendirmiş. Tarih, düşünce ve kültür dergisine, celebidergi@ gmail.com e posta adresinden veya 0 530 371 86 99 veya 0 534 715 26 75 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.





4 Soru: Sernur Yassıkaya

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Bazen sadece kapak fotoğrafından dolayı dergi aldığım oluyor. Türkiye Çocuk ve Bando başta olmak üzere, dönemin karikatür dergileri ile 1980’lerde başlayan serüvenim devam ediyor. Şu kesin evimden dergi eksik olmaz.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Bir müptela olarak dergi standı görünce mıhlanıp kalırım. Edebiyat ve siyaset içerikli dergilere göz atmadan geçmem. Yine mesleğimden dolayı, dış politikaya ilişkin yayınları takip ediyorum. The Economist, Kriter, Foreign Affairs, Foreign Policy, Monocle, Yeni Şafak Kitap, Atlas, Z Raporu ve Derin Tarih gibi dergileri takip etmeye çalışıyorum. Çizgi romanlar da benim için vazgeçilmezdir. Şu sıra mangalara yeniden sarmış durumdayım.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Albayrak Medya grubunda görev yapmak bir arının binlerce çiçekten oluşan bir bahçedeki varlığını hissettiriyor bana. En son Z Raporu ve Yeni Şafak Kitap ekine katkı yapma imkânım oldu.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

İyi fikir veren her yayın benim için değerli. Bazen tek bir yazı için bile dergi aldığım olabiliyor. Yeni Şafak Kitap ekinde yayımlanan, “Türk Edebiyatının 100. Yılında Kadın Yazarlar” dosyası ilgi çekiciydi.





Çınarlı ve Hisar dergisi

Türk Edebiyatı, 605. sayıya ulaştı. İmdat Avşar’ın yönetimindeki dergi, yoğun bir içeriğe sahip. Hasbıhal’de duyurulduğuna göre bundan sonra çıkacak sayılarda geçtiğimiz ay vefat eden Orhan Türkdoğan ve Alev Alatlı’yla ilgili yazılara yer verilecek. Bu sayıda Hüseyin Özbay imzalı ilk yazı Alatlı’yla ilgili. 80 sayfalık derginin dosya konusu ilgi çekici: Hisar Dergisi ve Mehmet Çınarlı. ‘50’li yıllarda Garip akımına tepki olarak doğan Hisar’ı Çınarlı kurmuştu. Öztürk Emiroğlu, A. Yağmur Tunalı, Yahya Akengin, Mehmet Çınarlı ve Hasan Pulur dosyaya katkı sağlayan isimler. Bu sayının şairleri, Yahya Akengin, Tarık Özcan, Şadi Oğuzhan, Kenan Çarboğa ve Mehmet Aycı. Çocuk’la Mustafa Boğ, Bir Dağın Kayıp Yankısında’yla Seda Nida Demir ve Faili Meçhul’le Zeynep Yiğit derginin hikâyecileri. Macar Türkolog András Róna-Tas’la Sinan Yaman konuşmuş. Türkiye ve Türkçe denilince şu üç kelime aklına geliyormuş ödüllü dilbilimcinin: Tarih, modernizasyon ve kardeşlik. Yusuf Alpaslan Özdemir’in Eleştiri Notları’nı ilgiyle okudum çünkü yazar, dergileri konu almış. Bütün dergilerimizin bu tür eleştirel metinlere yer vermesini umut ediyorum. Fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0 212 527 50 32 veya 0 212 526 16 15 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.



