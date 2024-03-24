Kapitalizm yaşlılara 'gençlik' pazarlıyor

FATMA BARBAROSOĞLU:

Gündelik hayat sahneleri bize çok şey söyler. Lâkin biz bunları idrak etmek yerine şikâyet etmeyi tercih ederiz. Toplu taşımada gençlerin ve çocukların yaşlılara yer verme meselesi de bunlardan biri. Adabımuaşeretin konusu olan davranışları düşünerek değil, önceki nesillerden görerek öğrenir ve uygularız. Yaşlılara, engellilere, hamile kadınlara yer vermek ilk okulda hayat bilgisi dersinin konularından biridir. Ne oldu da otuz yıl önce toplumsal mutabakata varılmış bu adabı muaşeret kuralı reddedilecek boyuta geldi? Gençler ve çocuklar yaşlılara korunacak değerli varlıklar olarak bakmadıkları için mi yoksa gençler ve çocuklar bedenen gittikçe güçsüzleştikleri için mi? Çocukların ve gençlerin yeterli gıdayı alamadığını, şehir hayatının fiziksel aktiviteyi imha eden şartları yüzünden kaslarının yeteri kadar gelişmediğini, dijital kültür ile birlikte uyku saatlerinin azalması ve kalitesizleşmesine de bağlı olarak kronik yorgunluk yaşandığını göz önünde bulundurmak zorundayız. Meseleyi sosyolojik olarak değerlendirmemizi istediğiniz için özellikle altını çizmek istiyorum, sosyoloji birbirine en uzak noktaları birbiri için anlamlı ve anlaşılır kılmayı problem alanı olarak kabul eder. Dolayısıyla gençlerin ve çocukların adabımuaşereti bilmesi, yaşlı insanların da eski adabımuaşeretin günümüz şartlarında neden sürdürülemeyeceğine dair bilgi sahibi olması gerekiyor. Yetişkinlerin asla “Ben senin yaşındayken…” diye başlayan cümleler kurmaması gerekiyor. Çünkü dijital kültür, eski zamanlardan tecrübe transferinin kolaylıkla yapılamayacağı bir zaman ve mekân algısı inşa ediyor.