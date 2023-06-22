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Hayat

Bir kıyafet de depremzede çocuklara

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaş, kıyafet ve bayram sofrası için çarşı-pazarın yolunu tutarken esnafın yüzü gülüyor. 25 yıldır giyim mağazası işleten Muhammed Öztürk, bazı vatandaşların da toplu şekilde kıyafet aldığını ve Ankara’ya taşınan depremzede çocuklara ulaştırdığını söyledi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kurban Bayramı alışverişi, esnafın yüzünü güldürmeye başladı. İhtiyaçlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, kıyafet ve bayram sofraları için çarşılar ve alışveriş merkezlerinin yolunu tuttu. Kurban pazarlarında pazarlıklar yapılırken, bileyicilerde de işler artmış durumda. 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı’nda tatilin idari izinlerle 9 güne çıkması Ankara’da Ulus, Kızılay gibi alışverişin kalbinin attığı bölgelerde müşteri yoğunluğunu artırdı.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Dokuz güne uzayan tatili sahil beldelerinde değerlendirmek isteyenler tatil malzemelerine odaklanırken, eş zamanlı olarak bayram sofraları için alışveriş yapanlar, tatlı siparişini bugünden veren vatandaşlar da var. Ankara'da 25 yıldır giyim mağazası işleten Muhammed Öztürk, normal günlere oranla yoğunluk yaşadıklarını belirtirken, maddi durumu iyi olan bazı vatandaşların toplu şekilde kıyafet aldığını ve Ankara'ya taşınan depremzede çocuklara ulaştırdığını söyledi.

Bıçakçılarda yoğun mesai

Kurban Bayramı nedeniyle bıçakçı tezgahlarında da işler artmış durumda. 30 yılı aşkın bir süredir bıçakçılık yapan Türkmen Güler, bayram hazırlıkları için günde yaklaşık 500 bıçak bilediğini ve 100'e yakın bıçak satışı yaptığını söyledi. Güler, "Yoğunluk yaşıyoruz ancak yoğunluk sadece kurban zamanı oluyor yoksa insanlar bıçaklarını biletmiyor. Bizim işimizin hareketliliği senede 10 gün” dedi.



#Kurban Bayramı
#Deprem Bölgesi
#İnsani Yardım
#Depremzede
1 saat önce
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