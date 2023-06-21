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Hayat

Kurban Bayramı yaklaşırken burnu sızlayan Sevcan Orhan sıra et yemeye gelince çok mutlu

Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Kurban Bayramı'na zulüm dediği ve bayram günü yaklaştıkça burnunun direğinin sızladığını belirttiği paylaşımı, ortaya çıkan et kesme ve mangal fotoğraflarıyla yeniden gündem oldu. Orhan'a tepki gösterenler, "Sizin derdiniz kurban falan değil, o yola kurban olanlarla" ifadelerini kullandı.

11:08 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Kurban Bayramı'nı hedef alan paylaşımı ortaya çıkan et kesme ve mangal fotoğraflarıyla yeniden gündem oldu.

Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Kurban Bayramı'nı hedef alan paylaşımı ortaya çıkan et kesme ve mangal fotoğraflarıyla yeniden gündem oldu.

Her yıl Kurban Bayramı döneminde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan bazı 'ünlüler' kurban ibadetini hedef almaktan çekinmiyor. Bunlardan biri de şarkıcı Sevcan Orhan.

Kurban Bayramı yaklaşınca burnunun direği sızlıyormuş

Orhan, geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir paylaşımda,
"Kurban bayramı yaklaştıkça burnumun direği sızlıyor. Haber izlemeyeceğim. Gazete okumayacağım. Zulme tanıklık etmeyeceğim."
sözleriyle tepki çekmişti.

Et pişirirken ağzı kulaklarında

Kurban ibadetini hedef alan Orhan'ın et keserken ve mangal başında et pişirirken kameralara verdiği pozlar ortaya çıkınca o sözleri yeniden gündeme geldi.

İkiyüzlülüğüyle tepki çeken Orhan,
"Sizin derdiniz kurban falan değil, o yola kurban olanlarla"
sözleriyle eleştirildi.

İşte Orhan'ın o fotoğrafları:


Kurbanlık hayvan nasıl olmalı: İşte büyükbaş ve küçükbaş alırken dikkat edilmesi gerekenler
Kurbanlık hayvan nasıl olmalı: İşte büyükbaş ve küçükbaş alırken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları doldu taştı. Kurbanlık alacak pazarlara akın etti. Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde kurulan 120 çadırlık kurban pazarına küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere yaklaşık 6 bin kurbanlık getirildi. Satıcılar tarafından çeşitli illerden getirilen kurbanlıklara vatandaşlar ilk günden ilgi göstermeye başladı. Pazarlıkların ardından kurbanlıklarını satın alan vatandaşlara kesimhaneden sıra numaraları dağıtılıyor. Pazarlara getirilen kurbanlıklar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından da denetleniyor. Peki, Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Kurbanlık hayvan nasıl olmalı?


#Sevcan Orhan
#Kurban Bayramı
#Kurban
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