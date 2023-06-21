Kurban Bayramı yaklaşırken burnu sızlayan Sevcan Orhan sıra et yemeye gelince çok mutlu

Şarkıcı Sevcan Orhan'ın Kurban Bayramı'nı hedef alan paylaşımı ortaya çıkan et kesme ve mangal fotoğraflarıyla yeniden gündem oldu.
Her yıl Kurban Bayramı döneminde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan bazı 'ünlüler' kurban ibadetini hedef almaktan çekinmiyor. Bunlardan biri de şarkıcı Sevcan Orhan.
Kurban Bayramı yaklaşınca burnunun direği sızlıyormuş
Et pişirirken ağzı kulaklarında
Kurban ibadetini hedef alan Orhan'ın et keserken ve mangal başında et pişirirken kameralara verdiği pozlar ortaya çıkınca o sözleri yeniden gündeme geldi.
İşte Orhan'ın o fotoğrafları: