Kurbanlık alacaklar için bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevklerinin başlaması nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yol denetimlerini artırırken, kurban satış yerlerinde hizmetlerin aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar da satın almak istedikleri kurbanlık hayvanların bilgilerini ’Tarım Cebimde’ mobil uygulaması üzerinden sorgulayabiliyor. Peki Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık nasıl olmalı? Hangi hayvandan kurban olur? Doğru kurbanlık nasıl seçilir? Kurbanlık sorgulama işlemi nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...