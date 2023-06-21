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Hayat

Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

11:41 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
Arife günü 27 Haziran Salı olan Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek.

Arife günü 27 Haziran Salı olan Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek.

Müslümanlar için büyük öneme sahip
4 günlük Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Arife günü 27 Haziran Salı olan Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında 2 bin 750 lira olarak belirledi.

Türkiye'den kutsal topraklara giden 83 bin 430 kişi hac ibadetini yaparak kurbanlarını burada kesebilecek.

"Kurbanlar daha çok deprem bölgesindeki mağdurlar için kesilecek"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, hacı adaylarının kurban ibadetlerini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gittiğini anımsattı.

Kurban Bayramı'nda namaz kılınmasının ardından öncelikli ibadetin kurban kesmek olduğunu söyleyen Bozkurt, kurbanın paylaşmak ve dayanışma olduğunu belirtti.

Maddi durumu iyi olanların kurban keserek ihtiyaç sahiplerine yardım etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte bu sene kurbanları daha çok deprem bölgesindeki mağdurlar için kesecek ve oradaki insanlara dağıtacak. Başka illerdeki depremzedeler için de kurban kesim organizasyonunu yapacağız." dedi.

Kesilen kurbanların önce aile, akraba, komşu ve muhtaçlara dağıtılması gerektiğini ifade eden Bozkurt, bayramın sevincini toplumun tüm kesimleriyle birlikte yaşamanın önemli olduğunu kaydetti.

#Kurban Bayramı
#İdris Bozkurt
#Kurbanlık
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