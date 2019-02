​C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor C vitamini, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerini düşürüyor. Araştırmacı Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse 3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.

Haber Merkezi 28 Şubat 2019, 11:51 Son Güncelleme: 28 Şubat 2019, 11:54 AA