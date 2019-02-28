​C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor

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Halı sahaya erken gelen Savcı 14 öğretmeni gözaltına aldırdı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 14 öğretmenin hukuksuz bir şekilde savcı tarafından gözaltına alındığı iddia edildi. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mustafa Safran da yaşananlara ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve "Öğretmenler sahipsiz değildir" ifadesini kullandı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise söz konusu savcıyla ilgili HSK'nın konuyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Öte yandan Adalet Bakanı Gül de konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Müfettişlerin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacak. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.