Hayat C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor
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​C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor

C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor

C vitamini, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerini düşürüyor. Araştırmacı Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse 3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
C vitamini açısından en zengin meyvelerden biri portakal da diyabet hastaları için şifa kaynağı.
C vitamini açısından en zengin meyvelerden biri portakal da diyabet hastaları için şifa kaynağı.

C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Avustralya'da Deakin Üniversitesi'nden Glenn Wadley liderliğinde yapılan araştırma, gün içinde alınması gerekenin yaklaşık 10 katı C vitamini takviyesinin, Tip 2 diyabet hastalarında hem yüksek kan şekeri seviyelerini hem de tansiyonu düşürdüğü görüldü.

Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse 3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.

Tansiyona da şifa

Hipergliseminin, kardiyovasküler rahatsızlık açısından da bir risk faktörü olduğuna işaret eden Wadley, "Aynı zamanda C vitamini takviyesi aldıktan sonra hiper tansiyonu olan kişi oranının yarı yarıya düştüğünü keşfettik." dedi.

Araştırmanın ayrıntıları "Diabetes, Obesity and Metabolism" dergisinde yayımlandı.

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