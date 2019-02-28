'Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Ustalık Eğitimi' sona erdi

İsfanbul Holiday Home & Suites'de gerçekleşen etkinliğe, aralarında Hindistan, İran, İtalya, Kosova, Makedonya, Pakistan, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 11 ülkeden, 36 sanatçı katıldı. Programı, "Blue Rhino Sanat Danışmanlığı" bünyesinde düzenleyen İranlı ressam Tima Jam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların 10 gün boyunca Türk sanatçıların çalışma atölyelerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Sanatçılar atölyelerde Türkiye'deki çağdaş sanat alanını görme fırsatını yakaladı, aynı zamanda İstanbul'daki bazı müzeleri ve sanat galerilerini de gezdiler." dedi.

Jam, programın ustalık eğitiminde ise sanatçıların yeni işler ortaya çıkardığını belirterek, şöyle devam etti:

"Programa çok önemli ve usta sanatçılar katıldı, çeşitli workshop çalışmaları yaptılar. Kerim Kılıçarslan, is tekniği üzerine bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de katıldı. Ressam ve dansçı Ali Zakeri'nin de dans ve sanat üzerine bir workshopu oldu. Ortaya çıkan sonuçlar çok verimli oldu. Çok güzel işler çıktı. Ayrıca eserlerin yer aldığı bu sergi, farklı ülkelerde de açılacak."

Programa katılan İranlı sanatçıların Türkiye'ye kendilerine çok yakın bulduklarından bahseden Jam, "İran ile Türkiye aslında birbirine çok yakın iki ülke. Sanatçılar İstanbul'un tarihi yerlerini ve Türk yemeklerini çok beğendi. Bizim amacımız da aslında başta Türk kültürünü tanıtmak ve dünya sanatçıları arasında bir iletişim kurmayı sağlamaktı. Bunu başardığımıza inanıyorum" diye konuştu.

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Etkinliğe Hindistan, İran, İtalya, Kosova, Makedonya, Pakistan, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 11 ülkeden, 36 sanatçı katıldı.

Uluslararası dostluklara köprü olacak

Sanatçı Erkan Özdilek de programın çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Bu etkinlik sanatçıların zihinsel alışveriş yaptıkları bir alan. Burada rengin, biçimin, dokunun alışverişi olduğu bir görsel dilden bahsediyoruz. Dileriz ki bu tür uluslararası etkinlikler sık sık tekrar etsin,, bu tür programlar uluslararası dostluklara da vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Programa İtalya'dan katılan Mauro Di Silvestre da etkinlik bünyesinde İranlı sanatçılarla tanışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Burada diğer ülkelerdeki kültürlerin bizden ne kadar farklı olduğunu gördüm. Tabii bu kötü bir farklılık değil. Sadece kültürler olarak birbirimize karşı mesafeli durduğumuzu hissettim. O yüzden bu etkinliklerle birbirimize daha fazla yakınlaşır ve iletişim kurabiliriz. İstanbul'a da ilk kez geldim. Burası farklı bir şehir. Sanat alanında da bizden farklı."

Arnavutluk'dan katılan Mustafa Arapi de 5. kez İstanbul'a geldiğini ifade ederek, "Burası rüya gibi bir şehir. Buranın tarihini, kültürünü çok seviyoruz. Ayrıca programda İranlı sanatçılarla ilk kez tanışma fırsatımız oldu. Bizleri bir araya getiren herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

İsfanbul Holiday Home & Suites, Artsanatsal ve Ajans Press Group'un sponsorluğunu üstlendiği programa katılanlar arasında ayrıca Türk sanatçılardan Damla Yalçın, Kerim Kılıçarslan ve Musa Güney'in yanı sıra Abdolhamid Pazooki, Ali Zakeri, Anahita Ghazanfari, Azem Kucana, Botticelli Veronica, Faezeh Danesh, Fahime Nemati, Farzad Ghazi zahedi, Hosein Mokhtari, Leyli Rashidi Rauf, Maha Waseem, Maria Matin, Marjana Goxhabelliu, Maryam Moradi, Masoomeh Khodabakhshi, Mitra Aminaei, Mohsen Karami, Morteza Pourhosseini, Muhammad Usman Amin, Niloofar Kananian, Parinaz Hadadi, Pegah Molahasani, Rosa Pirooznia, Roshanak Ghezelbash, Saimir Ahmeti, Sara Saadatfard, Snegna Melnyk ve Stefan Hadzi Nikolov yer alıyor.