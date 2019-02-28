Tiyatroculardan 'güldüren' destek

Bursa'da 2 yıl önce bir araya gelen 8 gönüllü tarafından kurulan "Tiyatrone" grubu, sosyal sorumluluk projeleri için vakıf ve dernekler yararına kent salonlarında sahne alıyor.

İlk oyunlarını Mayıs 2017'de Alzheimer Hasta Konukevi yararına oynayan topluluk, daha sonra Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) için sahne almaya başladı. Tiyatro grubu oyuncularından Elif Epiri, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Epiri, iki farklı komedi oyunu sahnelediklerini anlatarak, elde edilen geliri iş birliği yaptıkları dernek ya da vakıf yetkililerine verdiklerini kaydetti. Oyunların tamamının kapalı gişe oynandığını dile getiren Epiri, şunları belirtti:

"Vatandaşlarımızın bize çok destek veriyor. Her oyunumuzda biletler tükeniyor. Bilet gelirinin tamamını iş birliği yaptığımız derneklere veriyoruz. Bizimle çalışmak isteyen dernekler, vakıflar varsa herkese yardımcı oluruz, bu oyunu oynarız. Halkımızın gülmeye ihtiyacı var. Komedi ağırlıklı oynuyoruz. İnsanları bir nebze güldürebilmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Hem sosyal sorumluluk projesiyle maddi hem de yüzlerde gülümsemeye sebep olarak manevi bir projede yer alıyoruz."

'Amacımız oyunlarımızı ülke genelinde oynamak'

Oyunculardan Özgür İde Acarbabacan da Bursa dışına çıkmadıklarını ancak Çanakkale ve Eskişehir'den de oyun teklif aldıklarını ifade etti.

Söz konusu illerde de sahne alacaklarını anlatan Acarbabacan, "Oyunumuzu şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişiye sahneledik. Amacımız oyunlarımızı ülke genelinde oynamak." dedi.

Acarbabacan, tiyatro grubunda farklı meslekten insanların olduğunu vurgulayarak, "Aramızda profesyonel tiyatrocular da var. Yönetmenlerimizden de eğitim aldık. Hobi gibi gelişen bir projeydi ama sonucunun güzel yerlere gittiğini görünce bizler de daha keyifle sahne alıyoruz. Bu da bizi farklı projeler için heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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