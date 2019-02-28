Hayat Doğumunu yaptırdığı kedi ile yavrularını sahiplendi
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​Doğumunu yaptırdığı kedi ile yavrularını sahiplendi

Doğumunu yaptırdığı kedi ile yavrularını sahiplendi

Ankara'da polis memuru Hacı Çömlekçi, sokakta doğum yapmak üzereyken bulduğu anne kedi ile birini suni teneffüsle yaşama döndürdüğü iki yavrusuna evinde bakıyor.

Haber Merkezi AA
Polis memuru Hacı Çömlekçi, kedilere evinde bakıyor.
Polis memuru Hacı Çömlekçi, kedilere evinde bakıyor.

Ankara'da bir polis memuru, sokakta bulduğu ve doğum yapmasına yardımcı olduğu anne kedi ile birini suni teneffüsle yaşama döndürdüğü iki yavrusunu sahiplendi.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 47 yaşındaki polis memuru Hacı Çömlekçi, mesai sonrası evine giderken bir kedinin ağaçların arasında doğum yapmaya çalıştığını fark etti. Kedinin yanına giden Çömlekçi, telefonla aradığı veteriner arkadaşından yardım istedi. Doğum başladığı için acil müdahale edilmesi gerektiğini öğrenen Çömlekçi, evine götürdüğü hamile kedinin doğum yapmasını veterinerin yönlendirmesiyle sağladı.

Ölü doğan iki yavrudan birini suni teneffüsle hayata döndüren Çömlekçi, ardından evine aldığı anne kedi ile iki yavrusunu sahiplendi. 3 yavrunun da hayvanseverler tarafından sahiplenilmesine aracı oldu. Bir süredir yeni yuvalarında vakit geçiren kediler, ailenin iki çocuğu tarafından da seviliyor.

Evin çocukları gibiler

Polis memuru Hacı Çömlekçi, veteriner arkadaşının yönlendirmesiyle doğumu en iyi şekilde yaptırmaya çalıştığını söyledi. Veterinere bir yavrunun hareketsiz yattığını söylediğini aktaran Çömlekçi, ölü doğan yavruya suni teneffüs yaptığı anları şöyle anlattı:

  • "Durumu veterinere anlattığımda hemen suni teneffüs yapmam gerektiğini söyledi. 'Ben bunu nasıl yapacağım? Yavru, daha anne zarının içerisinde.' dedim. 'Hiç tiksinme, burada bir hayat meselesi var.' dedi. Anlattığı şekilde kordon bağını kestim. İki defa çok ince nefes verdim ve kedi birden elimde kaskatı olup bağırmaya başladı. Veteriner sesi duyunca 'Gözün aydın Hacı Bey hayata döndü.' dedi. Peki şimdi ne yapacağım diye sorduğumda nefes alışverişinin düzelmesi için elimle masaj yapmam gerektiğini söyledi. Hemen veterinerin dediklerini yaptım ve yavru rahatladı."

Daha sonra diğer yavruların da normal olarak doğduğunu aktaran Çömlekçi, "Doğumuna yardımcı olduğumuz anne kediyle birlikte yavrulardan ikisini evimize alarak bakımlarını üstlendik. Diğer üç yavruyu da hayvanseverlere sahiplendirdik." diye konuştu.

Çömlekçi, sokak hayvanlarına yardım konusunda başına gelen ilk olayın bu olmadığını benzer başka olaylar da yaşadığını ifade ederek özellikle kış aylarında sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.nn

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