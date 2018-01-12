Cihaza bağlı soluyan genç kız tek parmağıyla kitap yazdı

Tek parmağı ile iki kitap yazmayı başardı

Elazığ'da kas hastalığı nedeniyle fiziksel yetisini büyük oranda kaybeden ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Nurçin Arlı, tek parmağıyla iki kitap yazmayı başardı.

Kronik kas hastalığı olarak bilinen "Duchenne Musküler Distrofi"ye (DMD) ilkokul yıllarında yakalanan ve zamanla vücudunun yüzde 99'unu hareket ettiremeyen Nurçin Arlı, 9 yıldır yatağa bağımlı hale geldi.

Akciğer kaslarının da fonksiyonunu yitirmesi sonucu solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren Nurçin Arlı, önceleri hayata küstü.

İşaret parmağını kullanarak "Vatan Gözlüm" kitabını yazdı

Daha sonra psikolojik tedavi gören ve doktorların tavsiyesi üzerine kitap okumaya başlayan Nurçin Arlı, okuduğu kitaplardan yola çıkarak yazmaya karar verdi.

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Nurçin Arlı, büyük güçlükle sağ elinin işaret parmağını kullanarak geçen yıl "Vatan Gözlüm" adlı deneme türünde kitap yazdı.

Bu kitabı bir hayırseverin yardımıyla yayınlanan Nurçin Arlı, "Tahta Salıncak" adlı tamamladığı aşk ve drama türündeki romanının yayınlanması için de destek bekliyor.

İşaret parmağını kullanarak iki kitap yazmayı başardı

"Zifiri Aydınlık" adını verdiği, hayatını anlatan kitabıyla ilgili çalışmaları sürdüren Nurçin Arlı, yaşadığı zorluklara rağmen, azmiyle örnek oluyor.

Yazarlığı son nefesine kadar sürdürmeye kararlı olan Nurçin Arlı'nın en büyük hayali büyük sevgi duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak.

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