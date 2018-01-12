HayatCihaza bağlı soluyan genç kız tek parmağıyla kitap yazdı
KÜLTÜR SANAT

Cihaza bağlı soluyan genç kız tek parmağıyla kitap yazdı

Elazığ'da kas erimesi nedeniyle fiziksel yetilerini büyük oranda kaybeden ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Nurçin Arlı, sağ elinin işaret parmağıyla iki kitap yazmayı başardı.

Haber MerkeziAA
Tek parmağı ile iki kitap yazmayı başardı
Tek parmağı ile iki kitap yazmayı başardı

Elazığ'da kas hastalığı nedeniyle fiziksel yetisini büyük oranda kaybeden ve solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Nurçin Arlı, tek parmağıyla iki kitap yazmayı başardı.

Kronik kas hastalığı olarak bilinen "Duchenne Musküler Distrofi"ye (DMD) ilkokul yıllarında yakalanan ve zamanla vücudunun yüzde 99'unu hareket ettiremeyen Nurçin Arlı, 9 yıldır yatağa bağımlı hale geldi.

Akciğer kaslarının da fonksiyonunu yitirmesi sonucu solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren Nurçin Arlı, önceleri hayata küstü.

İşaret parmağını kullanarak "Vatan Gözlüm" kitabını yazdı

Daha sonra psikolojik tedavi gören ve doktorların tavsiyesi üzerine kitap okumaya başlayan Nurçin Arlı, okuduğu kitaplardan yola çıkarak yazmaya karar verdi.

Nurçin Arlı, büyük güçlükle sağ elinin işaret parmağını kullanarak geçen yıl "Vatan Gözlüm" adlı deneme türünde kitap yazdı.

Bu kitabı bir hayırseverin yardımıyla yayınlanan Nurçin Arlı, "Tahta Salıncak" adlı tamamladığı aşk ve drama türündeki romanının yayınlanması için de destek bekliyor.

İşaret parmağını kullanarak iki kitap yazmayı başardı

"Zifiri Aydınlık" adını verdiği, hayatını anlatan kitabıyla ilgili çalışmaları sürdüren Nurçin Arlı, yaşadığı zorluklara rağmen, azmiyle örnek oluyor.

  • Yazarlığı son nefesine kadar sürdürmeye kararlı olan Nurçin Arlı'nın en büyük hayali büyük sevgi duyduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak.

Suriyeli çocukların yüzü çizme ile güldü
HAYAT
Suriyeli çocukların yüzü çizme ile güldü

El becerisi kursları Surlu kadınlara 'terapi' oldu
HAYAT
El becerisi kursları Surlu kadınlara 'terapi' oldu

Hayallerini 'teraryum'a sığdırıyorlar
HAYAT
Hayallerini 'teraryum'a sığdırıyorlar

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.

KAPAT

YUKARI