Suriyeli çocukların yüzü çizme ile güldü

"Çizmeli Çocuk Kampanyası" kapsamında, Suriye Azez'deki Mukaveme Kampı'nda yer alan 5 bin 850 çocuğa çizme dağıtıldı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede en önemli ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı çocuklar için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Genç İHH, Human Movie Team ve Ehli Fikir ortaklaşa bir kampanya başlattı.

Yaklaşık bir ay önce başlatılan "Çizmeli Çocuk Kampanyası"nın ilk çizmeleri, Suriye Azez'deki Mukaveme Kampı'ndaki 5 bin 850 çocuğa dağıtıldı. . Dağıtımın gerçekleştiği bölgede çocuklar çizme sevinci yaşadı.

Çizmeler çocukların yüzünü güldürdü

"Çizme yardımı küçük, anlamı çok büyük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen kampın idari sorumlularından Usame El Tavil, çizme yardımının küçük bir yardım olarak görülebileceğini ancak anlamının çok büyük olduğunun altını çizerek, "Buradaki çocuklar kışı artık üşümeden geçirecek. Daha da önemlisi kilometrelerce ötedeki insanların kendilerine değer verdiğini hissettiler. Bu çok anlamlıydı." ifadesini kullandı.

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Babasını savaşta hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rava Ahmetulfevvaz, hayatında ilk kez çizmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ben ve 5 kardeşim Mukaveme Kampı'nda mülteciyiz. Burada kış olunca bizim için terliklerimizle yürümek çok zor. Ben 2'inci sınıfa gidiyorum. Yağmur yağdığında bazen yollar o kadar çok çamur oluyor ki okula dahi gidemiyorum. Ama artık yağmur yağınca korkmama gerek yok, çizmelerimle okul yolunda çamura saplanmayacağım."

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