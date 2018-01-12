El becerisi kursları surlu kadınlara "terapi" oldu

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde PKK terör örgütünün saldırılarından mağdur olan 7 bin 617 kadın, Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM) açtığı mesleki kurslara katıldı.

Sur ilçesinde 2015-2016'da PKK'lı teröristlerin Sur'da çukur açıp bombalı saldırı düzenlemesi sonucu büyük mağduriyet yaşayan ailelerin yaralarının sarılması için ilgili kurumlar büyük çaba sarf ediyor.

Rahat ortamda mesleki eğitim alıp, aile bütçesine katkı sundular

Bu kapsamda Sur Halk Eğitim Merkezi'nce farklı branşlarda açılan kurslara 7 bin 617'si kadın 10 bin 812 kişi katıldı. Kurs binasındaki kreşe çocuklarını bırakan dezavantajlı anneler, rahat ortamda mesleki eğitim alıp, aile bütçesine katkı sundu.

Aynı binada yer alan kreşe çocuklarını bıraktılar

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HEM Müdürü Mehmet Gülsever, terör mağdurlarına destek olmak için kurs açtıklarını söyledi.

2017 yılında mesleki, sportif ve kültürel alanlarda açtıkları yaklaşık 700 kursa katılan 10 bini aşkın kişinin yararlandığını ifade eden Mehmet Gülsever, "Terör olaylarında ilçe halkı büyük sıkıntı yaşadı. Mahalleleri dolaşıp ulaştığımız kadınlara kurslarda sosyal alan açıp rehabilite ettik." dedi.

Sıkıntılarla baş başa kalmaktan kurtuldular

Sıkıntılarla baş başa kalmaktan kurtuldular

Toplumsal kalkınmada ailenin önemine değinen Mehmet Gülsever, şöyle konuştu:

"Ailenin temel direği olan kadınlarımızı evlerinden çıkarıp sosyal bir alana çektik. Evlerinden çıkardığımız kadınları HEM'e getirerek, kurslar sayesinde sosyal bir alana çektik. Bu kurslara gelen annelerin çocuklarını da binalardaki kreşe aldık. Böylece dezavantajlı anneler, rahat ortamda mesleki eğitim alıp aile bütçesine katkı sundular."

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"Onlar için terapi gibi oluyor"

Kursta usta öğretici olarak ders veren Filiz Öğütçü, kursiyerlerin el becerilerini geliştirerek deriden çanta, kemer ve takı yapmayı öğrettiklerini belirterek, "Bu sayede aile bütçelerine katkı yapıyorlar." dedi.

Deri atölyesinde kursiyerlerin el becerilerini geliştirdiklerini vurgulayan Öğütçü, şöyle konuştu:

"Sur'da yaşananlardan dolayı bayanların buraya gelmesi çok büyük önem taşıyor. Buradaki ortam ve kurs onlar için terapi gibi oluyor. Bu nedenle kadınların sosyal yönden kendilerini geliştiriyorlar. Çocuklarıyla gelmeleri de onları rahatlatıyor. Gelir elde etmeleri de onları mutlu ediyor ve özgüvenleri artıyor."

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