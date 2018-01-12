Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde teraryum (cam ve plastik formların içine bazı bitki türlerinin yerleştirilmesi) kursu düzenlendi.

Kurs sayesinde meslek edinen ve sosyalleşme fırsatı bulan engelliler, ürettikleri teraryumların satışından gelir de elde ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, merkezin kentteki tüm engellilerin rehabilite edilebilmeleri ve eğitim almaları noktasında bir yuva olduğunu söyledi.

"Hem bir meslek sahibi oluyorlar, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar"

Engellilerin merkezde düzenlenen kurslar sayesinde el becerilerini geliştirmelerinin ve meslek sahibi olmalarının sağlandığına dikkati çeken Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimiz kursu tamamladıktan sonra üretecekleri ürünlerin tüm malzemelerini belediye olarak biz karşılıyoruz. Belirlenen noktalarda satışı yapılan bu ürünlerin gelirini de engelli kardeşlerimize veriyoruz. Böylelikle hem bir meslek sahibi oluyorlar, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Hobi bahçeleri, spor alanları, atölyeler, dinlenme alanları ve sosyal alanlarımızla engelli kardeşlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza imkan verildiğinde en iyiyi yapmaya çalıştıklarını görmek, bizi de mutlu ediyor."

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Hayallerini Teraryum'a sığdırıyorlar

"Zorlanmadan, severek yapıyorlar"

Teraryum kursu öğreticisi Sibel Beyazkurt ise yaklaşık 3 ay önce başlayan kursa, 25 engellinin katıldığını kaydetti.

Kursiyerlerin genelde zihinsel engellilerden oluştuğunu dile getiren Beyazkurt, "Burada hem sanat öğreniyorlar hem de üretilen ürünlerin satışından elde edilen parayla aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. En önemlisi de bu sanatı yaparken çok düşünüp hayal dünyalarını yansıtmaya çalışıyorlar. Zorlanmadan, severek yapıyorlar." diye konuştu.