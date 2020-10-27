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Hayat Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için Bilgi Kaşifi Projesi
KÜLTÜR SANAT

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı nasıl sağlanır?

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklarda medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirmek hazırlanan kitaplardan biri.
Çocuklarda medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirmek hazırlanan kitaplardan biri.

Koronavirüs salgını dünya genelinde hayatlarımızın birçok noktasında değişimlere neden oldu. Tedbirler, yeni normale adaptasyon ve aşı çalışmaları virüs ile mücadelede hepimize umut veriyor. Özellikle en üst seviyeden başlayarak yapılan farkındalık kampanyaları ve söylemleri ile hayatımızı nasıl sürdürebileceğimiz konusunda kendimize bir yol çizebiliyoruz.

Çocuklar için 10 kitap
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Çocuklar için 10 kitap

Yanlış bilgi salgını

Ancak, Kovid-19 ile birlikte hayatlarımıza sinsice giren bir başka küresel salgın var. Şubat 2020’de Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs ile mücadelede en büyük engelin infodemi olduğunu açıkladı. Yanlış bilgi salgını olarak da ifade edebileceğimiz bu yeni kavram, virüs kadar görünür olmamakla birlikte, zaman zaman daha da tehlikeli olabilmektedir. Öyle ki geçtiğimiz temmuz ayında Dünya Sağlık Örgütü küresel bir konferans düzenledi. 1. İnfodemigoloji Koferansı (1st WHO Infodemiology Conference) toplumu sağlık alanında yanlış bilgiden korumak için alınması gereken tedbirlerin küresel bir platformda tartışıldığı bir konferans oldu.

Kontrolsüz bir alan: Çocuk kitapları
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Kontrolsüz bir alan: Çocuk kitapları
Eğer bir çocuk kitabında 'örseleyici' ifadelerin yer aldığı ortaya çıkınca yayıncılar durumu örtbas etmek ve kendi bilgileri dâhilinde olmadığını ispatlamak için kitabı yayından kaldırıyor. Elbette çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini olumsuz etkileyen bu kitaplar yayınlanmaya devam etmemeli. Fakat bu kitapların müstehcen ifadeler içerdiği sosyal medyada gün yüzüne çıkana kadar yayıncıların ne yazık ki durumdan bihaber. Yaşananlar çocuk edebiyatının ne kadar da kontrolsüz olduğunu gözler önüne seriyor.Gerek kullandığı üslup gerekse yazım teknikleri ile ebedi bir eser olmayan bu kitapların önüne geçmek gerçekten de çok mu zor? Gelin birlikte inceleyelim.


Herkes içerik üreticisi oldu

Kovid-19 aynı zamanda teknoloji ve çevrimiçi ilişkileri de artıran bir dönem oldu. Bu da aslında herkesin içerik üreticisi olduğu bir dünyada isteğimiz dışında bilgi akışına maruz kalmamıza neden oldu.

Bilgi yağmuru ve gerçek bilgiye erişmek daha önce de bir husustu ancak Kovid-19 ile muhatap kaldığımız miktarda ve konuya olan hassasiyetlerimizde de bir artış yaşandı. Öyle ki çevrim içi dünyanın çevrim dışı dünyaya en çok etki ettiği dönmelerden geçtiğimizi söylemek de mümkün.

Peki, biz yetişkinler bu süreci anlamak ve yönetmekte zorlanırken çocuklarda durum nasıl?

Çocuklar sanal dünyadaki her şeyin doğru olmadığını bilmeli

"Sürekli evde olduğumuz ve dış dünyadan bilgileri ekranlar aracılığı ile aldığımız bir ebeveyn profilinde çocukta bıraktığımız intibaa “ekranın doğru ve ihtiyacımız olan bilgiyi verdiği”dir. Çevrimiçi dersler ile sanal dünyada geçirdikleri süre de artan çocuklar; sanal dünyada okudukları, gördükleri ya da duydukları her şeyin doğru olmayabileceğini bilmeli" diyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, başlatmış oldukları Bilgi Kaşifi Projesi hakkında şu bilgileri verdi:

YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık
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YouTube'daki çocuk istismarı devam ediyor: Yüzlerce video hala erişime açık
Geçtiğimiz haftalarda YouTube'daki çocuk istismarı içeren videoların bizzat çocuklar tarafından izlenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu içeriklere sahip hesaplara erişim engeli getirmişti. Fakat çocuk gelişimine aykırı olan yeni bir gelişme yaşandı. Aynı özelliklere sahip yüzlerce videonun hâlâ erişime açık olduğu ortaya çıktı. Erişim engeli getirilmesine rağmen nasıl oluyor da bu videolar hala izlenebiliyor? Devlet denetiminden nasıl kurtuluyorlar? Aileler çocuklarını bu tehlikelerden nasıl korumalı? Gelin birlikte inceleyelim.

Her yalan söyleyenin burnu uzamaz

Medya ve bilgi okuryazarlığı 21.yüzyıl becerileri arasındaydı zaten ama şu an geldiğimiz noktada bu beceriler zorunluluk haline geldi. Çünkü artık çocuklarımızı çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamandayız.

Kütüp-Anne Platformu olarak erken okuryazarlık, çocuklarda okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek gibi alanlarda 4 yıldır aktif olarak farkındalık kampanyaları yürütüyoruz. Çocuklarda eleştirel düşüncenin geliştirilmesi için erken yaşta, doğduğu andan itibaren kitaplarla buluşması gerektiğinin altını çiziyoruz.

AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken de “Masal” ve “Çocuklar için Felsefe” gibi iki önemli yaklaşımdan destek alıyoruz.

Ketebe bu defa çocukları sevindirdi
HAYAT
Ketebe bu defa çocukları sevindirdi

  • Gerçeğin Peşinde
  • Resimli çocuk kitaplarının önemine inanarak, proje kapsamında eğitmen ve masal anlatıcı Havva İrmak tarafından kaleme alınan Gerçeğin Peşinde adında bir çocuk kitabı hazırladık. Kitap, birbirinden farklı özelliklere sahip beş kuzenin maceralarını ve gerçeği ararken kullandıkları yöntemleri anlatıyor. Kitabımızın karakterlerinden oluşan ve çocukların seviyesine uygun oluşturulmuş bilgi kartlarımız da mevcut. Aynı zamanda bir broşür ve 2 adet posterimiz de bu çalışmayı beslemek adına üretildi.

Ketebe'nin yeni yol arkadaşı: “Ketebe Çocuk” yayın hayatına başladı
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Ketebe'nin yeni yol arkadaşı: “Ketebe Çocuk” yayın hayatına başladı

Uzman ekip kadrosu

Ekibimiz alanında uzmanlardan oluşmaktadır. Bilgi ve medya okuryazarlığında uzman kütüphaneci Ayse Yüksel Durukan ve akademisyen Demet Soylu, çocuklar için felsefe konusunda aynı zamanda ziraat mühendisi de olan Gül Ezgi Karaman, kitabın editörlüğünde Asya Çağlar, proje kapsamında yapılan organizasyonlarda proje uzmanı ve çevre mühendisi Nur Fındık Çınar, bilgi kaşiflerini ve maceralarını görünür kılan çizer Elif Sakallı ve tüm grafik tasarımlarda grafik tasarımcı Kübra Meryem Erkan projeye katkı sunmuştur.

Ekim sonunda tamamlanacak proje kapsamında, iki adet Masal ve Çocuklar için Felsefe Atölyesi ile Teyit.Org, Ayşe Yüksel Durukan ve Nazlı Çevik Azazi ile gerçekleştirdiğimiz 3 farkındalık semineri de üretilen basılı materyallerin desteklenmesi için planlanmıştır.

8 kitapla hoş geldin Ketebe Çocuk
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8 kitapla hoş geldin Ketebe Çocuk

Herkes ve Herkes İçin Medya ve Bilgi Okuryazarlığı

UNESCO Küresel Medya ve Bilgi Okuryazarlığı haftası bu sene 26-31 Ekim tarihleri arasında “Dezenfodemiye Direnmek: Herkes ve Herkes İçin Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (Resisting Disinfodemic: Media and Information Literacy For Everyone And By Everyone)” teması ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizi temsilen Bilgi Kaşifi projesi ile söz konusu küresel etkinlik haritasında yer almaktayız.

  • Son olarak,
  • Bizi biz yapan edindiğimiz bilgilerdir. Medya ve Bilgi Okuryazarlığı dolaşımdaki her türlü bilgiyi incelemek, farklı bakış açılarını dinlemek, akıllı seçimler yapabilmek, aldanmamaktır. Her zaman eleştirel düşünceye sahip olmak ve anlam çıkardığınız bilgileri sorumlu bir şekilde paylaşmaktır.
  • Bu bağlamda, Gerçeğin Peşinde hikayesi çocukların doğal merak dürtüleri ile çıkacakları keşif yolculuklarında onlara bir ışık olacaktır. Beş maceracı kuzen ile birlikte gerçeğin peşinden giden çocuklar, gerek çevrim içi gerekse çevrim dışı hayatta da kendilerini yanlış bilgi salgınından koruyacak ve hatta mücadele edebilecekler.
  • Başta kütüphanecilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere çocuklara kitabı ulaştıracak ve medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında çocuklara rehber olacak herkese şimdiden teşekkür ederiz.

Pandemi okuma alışkanlıklarını değiştirirken kitap satışlarında da artış yaşandı: Bazı aylarda yüzde 600’lere varan artış görüldü
HAYAT
Pandemi okuma alışkanlıklarını değiştirirken kitap satışlarında da artış yaşandı: Bazı aylarda yüzde 600’lere varan artış görüldü

BİLGİ KAŞİFLERİ:

Dijital okuryazarlık hakkı, dijital çağ çocuklarının temel haklarından biridir.

Çocukların dijital dünyadaki haklarını kullanmaları için onları korumak ve desteklemek amacı ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerileri kazanmaları çok önemlidir.

Internet, TV, dergi ve sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanabilmek ve bu araçlarda bulduğumuz bilginin doğru olup olmadığına karar verebilmek için medya okuryazarlığı becerisine ihtiyaç duyarız. Bu beceri, dijital dünyanın penceresinden doğru bir şekilde bakmamızı sağlar. Bu da bizim doğru ve güvenilir bilgiye erişim sağlamamızı kolaylaştırır. Medya okuryazarlığı becerisi, doğruluğun ve güvenirliğin temel anahtarlarından biridir. Zeynep, Doruk, Ceren, Ayça ve Yavuz, farklı karakter özelliklerine sahip olsalar da birbirlerine olan bağları kuvvetli beş kuzendir. Ne zaman bir araya gelseler birbirinden farklı maceralar yasar, kesif yolculuğuna çıkar ve gerçeğin pesinden giderler. Çünkü onlar birer BİLGİ KAŞİFİ! Haydi sen de Bilgi Kaşiflerine Katıl…"

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Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

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