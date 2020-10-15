8 kitapla hoş geldin Ketebe Çocuk

Bazen bir şeylerin güzelliğinin, değerinin ortaya çıkması için bir yeni göze, bir kalbe ve bir dokunuşa ihtiyaç vardır.

SEVİNÇ ŞAHİN

Son dönemlerde Çocuk Edebiyatı yayıncılığında yeni sesler duymaya başladık. Hem yeni yazarlar hem yeni yayınevleri. Yeni yayınevleri, genelde yeni yazarlarla çıkıyor piyasaya. Çok da iyi yapıyorlar. Özellikle genç yazarları bu alanda görmek umut verici. Bu çiçeği burnunda yayınevlerinden biri de Ketebe Çocuk Yayınları. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir lansmanla, basmış olduğu sekiz kitabın tanıtımını da yaparak “Bu alanda biz de varız.” dedi. Hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun diyerek o taptaze sekiz kitaptan söz etmek istiyorum.

DÖRT KİTAP ÇEVİRİ

Bu kitapların dördü yabancı eserler. Bunlardan, Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar isimli kitap, İspanyolcadan, Beyza Fırat tarafından çevrilmiş. İç kapakta yer alan “Her gün onurlu bir şekilde hayatta kalmaya çalışan, yurtlarından ayrı kalmış tüm insanlara” ithaf yazısı oldukça manidar. Yazan ve resimleyen Raúl Nieto Guridi, az söz, az çizimle çok şey anlatmaya çalışmış. Kitabın kahramanının bir yüzü, cinsiyeti ve yaşı yok. O göç eden, “gitmeleri gerektiğini bilen” herkes. Yanlarına aldıkları bavullara ne sığdırabilirlerse...

Bir diğer çeviri kitabımız “Kocaman Kalpli Huysuz Graou” yu okuduğumda klasik bir eser olan “Grendel”i hatırladım. Fransız yazar Ingrid Chabbert tarafından yazılan ve Guridi tarafından resimlenen eseri Türkçe’ye, Gamze Özdemir kazandırmış. Bazen önyargılar öylesine yaygınlaşır ve güçlenir ki, bu önyargıya maruz kalan kişi de buna inanmaya başlar. İşte, o zaman durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Graou için de öyle olmuş maalesef. O kadar içine işlemiş ki kendisi için söylenenler, sevilmesinin, bir arkadaşı olmasının ve hatta bir hediye almasının imkânı olmadığına inanmış. Ta ki tüm imkânsızları mümkün kılan bir çocuk kalbiyle tanışana dek.

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Bazen bir şeylerin güzelliğinin, değerinin ortaya çıkması için bir yeni göze, bir kalbe ve bir dokunuşa ihtiyaç vardır. Ayı Geldi kitabı da böyle bir dokunuşun hikayesi. Yazarın, kaba bir canlı olarak öğrendiğimiz ayıyı, kitabın başkahramanı yapmasını, manidar bir seçim olarak buluyorum. Ayı, aslında orada, hep oldukları yerde var olan ama fark edilmeyen güzelliklerin ve mutluluğun keşfedilmesini tetikleyen, yani düğmeye basan kişi. Sonrası çorap söküğü gibi geliyor zaten. Ta ki “Nehirde buluşana kadar!” Kocaman bir tebessümle okunan bu eserin yazarı Richard T. Morris, resimleyen LeUyem Pham. Kitabı İngilizceden dilimize kazandıran Gamze Özdemir.

EDİTÖRDEN BİR GÜZEL HİKAYE

Son çeviri eser, Ağaç Dedi ki, bir doğumla başlayan bir hayat hikayesi aslında. Resimlerin ön plana çıktığı eserdeki cümle sayısı çok az. Az sözle çok şey anlatmak çok zordur ve kıymetlidir. Yazarı bu açıdan ayrıca takdir etmek lazım. Felsefi bir alt okuması olduğunu düşündüğümde eserde, doğum, gelişim, karşılaşılabilecek zorluklar, karar verme zorlukları ve yaşamı her rengiyle sevmenin gerekliliği anlatılmış.

Renkli Çoraplı Kuzgun, aynı zamanda Ketebe Çocuk editörü olan Didem Demirel tarafından yazılmış, çok naif bir eser. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğunda hayatın ritminin devam ettiğini anlatan kitabın başkarakterleri Menesse ve bir kuzgun. Kuzgunların renkli şeylere merakını biliriz, eh biraz da açgözlüler sanırım. Ya da bu kitaptaki kuzgun biraz öyle. Tüm renkler kendisinin olsun istiyor. Menesse fark etmeseydi renk hırsızını ne olurdu, düşünmek bile korkunç. Neyse ki kuzgunu da mutlu edecek bir çözüm buluyor kahramanımız. Ve hayatın ritmi kaldı yerden devam ediyor. Oldukça özgün bulduğum çizimler Büşra Kayıkçı’ya ait.

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Çocukların hayal dünyası ve ruhsal gelişimleri dikkate alınarak yazılmış, interaktif bir eser olan Kalemika Yalnız Kaldığında isimli kitabın yazarı, Hilal Çorbacıoğlu. Kalemika, gözden çıkarılmış küçücük kalmış bir kalem ama hala işe yarayabilir. Birinin bunu görmesini ve hala işe yaradığını ispatlamak istiyor. Yalnız kaldığında umutsuzluğa kapılsa da zamanın geçtiğini haber veren saatin tik takları ona umut veriyor. Umutları boşa çıkmıyor Kalemika’nın ve sonunda küçük kalemleri seven bir çocuğun eliyle gerçekleşiyor.

EĞLENCELİ VE MERAKLI ÇOCUKLAR

Ketebe Çocuk imzalı son iki eserin biri meraklı çocuklar için. Diğeri de dikkat etmeyi, konsantre etmeyi öğretmeyi amaçlayan bir kitap. Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar isimli kitap, küçük bir ansiklopedi sanki. Her şeyi tek tıkla aramaya, öğrenmeye alışmış bir nesil için alternatif olabilir belki de. Osman Turhan ve Mehmet Demirhan tarafından hazırlanan eserde “Balıklar Uyur mu?” Ağaçlar Üşür mü?” gibi ilginç sorular ve cevapları var, Çizimler Esma Genç ve İbrahim Oğuz’a ait.

Diğer kitap Dikkatle Bak, Esma Genç tarafından hazırlanmış. Saklı nesneleri bulmaya yönelik, çocukların görmekten öte bakmayı öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefleyen eserin çizimleri İbrahim Oğuz imzalı.

Kısaca bahsetmeyi çalıştığım, büyük emekler sonucu ortaya konmuş bu eserler için ortak tek bir cümle kurmam gerekirse, “Okuru bol olsun, tüm dünyayı dolaşsın.” derim. Keyifli okumalar dilerim.