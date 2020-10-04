Ketebe bu defa çocukları sevindirdi

Çocuklar için harika haberimiz var: Artık Ketebe Yayınları içinde birbirinden harika çocuk kitapları minik okurlarını bekliyor. Uzun bir ön çalışmanın ardından Pandemi döneminde harıl harıl çalışan ekip birbirinden güzel çocuk kitaplarıyla yeni yayın hayatına merhaba dedi. Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları artık minik okurlarının da gönlünü kazanacak.Türk kültür dünyasına iki buçuk yılda 350›den fazla eser kazandıran Ketebe Yayınları, bünyesine çocuk eserlerini de katmanın mutluluğunu yaşıyor.

SEKİZ KİTAP BİRDEN

Geçtiğimiz hafta kitap tanıtımı için özel bir etkinlik düzenlendi. Le Vapeur Magique’de yapılan lansman ile basın mensupları ve yazarlarla bir araya gelen Ketebe Çocuk, ilk sekiz eserini de tanıtarak okuyucuların beğenisine sundu. Boğaz turu eşliğinde düzenlenen toplantıda firma ayrıca bundan sonraki süreçler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Öncelikli hedeflerinin çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedefleyen yayınevinin çıkardığı ilk sekiz kitap şöyle: “Renkli Çoraplı Kuzgun”, “Ağaç Dedi ki”, “Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar”, “Kocaman Kalpli Huysuz Graou”, “Ayı Geldi”, “Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?”, “Kalemika Yalnız Kaldığında” ve “Dikkatle Bak”. Ketebe Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan çocuk kitaplarını önemsediklerini belirterek şöyle diyor: “Hem okuma hem de iyi bir insan olma serüvenine bütün hikaye aslında çocukluk günlerinden başlıyor. Bir yayıncı olarak buna duyarsız kalmak, bununla alakalı bir plan geliştirmemek olmazdı.”

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FOTOĞRAF 11 Ketebe Yayınları, yayın hayatında üçüncü yılında çocuklara nitelikli içerikler sunmak için “Ketebe Çocuk”u bünyesine kattığını duyurarak ilk eserlerini çocuk okuyucularla buluşturdu. Çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedefleyen Ketebe Çocuk, tanıtım toplantısında “Renkli Çoraplı Kuzgun”, “Ağaç Dedi ki”, “Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar”, “Kocaman Kalpli Huysuz Graou”, “Ayı Geldi”, “Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?”, “Kalemika Yalnız Kaldığında” ve “Dikkatle Bak” isimli 8 eseri çocukların ve çocuk edebiyatı severlerin beğenisine sundu. Ağaç Dedi ki Yazar: Sophie Lescaut Çizer: Thanh Portal Çevirmen: Gamze Özdemir Ayı Geldi Yazar: Richard T. Morris, Çizer: LeUyen Pham Çevirmen: Gamze Özdemir Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar Yazarçizer: Guridi Çevirmen: Şeyma Asker Dikkatle Bak Hazırlayan: Esma Genç Kocaman Kalpli Huysuz Graou Yazar: Ingrid Chabbert Çizer: Guridi Çevirmen: Gamze Özdemir Kalemika Yalnız Kaldığında Yazar: Hilal Çorbacıoğlu Çizer: Nur Dombaycı Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar Yazar: Osman Turhan, Mehmet Demirhan Çizer: Osman Turhan Renkli Çoraplı Kuzgun Yazar: Didem Demirel Çizer: Büşra Kayıkçı Yayın hayatına yeni başlayan Ketebe Çotuk'tan 8 eser Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları, yayın yelpazesini genişletiyor. Türk kültür dünyasına iki buçuk yılda 350'den fazla eser kazandıran Ketebe Yayınları, bünyesine çocuk eserlerini de kattı. Yeni yayınlarıyla birlikte her yaşa hitap eden Ketebe, “Ketebe Çocuk” markasıyla artık çocuklara da sesleniyor. BiP'te paylaş

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Ketebe Yayınları Çocuk Kitapları Editörü Didem Demirel ise şu hususların altını çiziyor: “Ketebe Çocuk olarak öncelikli amacımız çocuklara kitapları sevdirmek, onların entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak. Kitaplarımızı hazırlarken çocukların anlam dünyasına hitap ettiğimizi her zaman göz önünde bulundurduk. Kültürümüzle, değer yargılarımızla paralel eserleri aylık periyodlarla yayımlamaya devam edeceğiz. Dünyada çocuk edebiyatındaki gelişmeleri de takip ederek dünya standartlarındaki kaliteyi ülkemizde de devam ettirmeyi amaçlıyoruz.”

İNTERAKTİF BİR KİTAP

Kalemika serisinin yazarı Hilal Çorbacıoğlu aynı zamanda rehber öğretmeni ve danışman. Duygusal zeka serisinde eser vereceğini ifade eden Çorbacıoğlu şunları anlatıyor: “Kitaplarda, çocukların hayal dünyasında, yetişkinler olarak kaybolmalıyız. Doyumsuz ve tüketmeye alışan bir neslin artık değişmesi gerektiğinden, şükreden ve küçük şeylere kıymet verip değerlendiren bir nesil olmaları niyetiyle Kalemika kitabını ele aldık. İnteraktif bir kitap olduğu için zaman zaman çocuklara yönelik sorular yer alıyor.”

Çocuk edebiyatına uzun yıllar emek veren çizer Nur Dombaycı, yaptığı çizimlerde kendi yüz mimiklerinden alıntılar olduğunu söylüyor. “Kendi çocukluğumuza sadık kalarak yorumluyoruz” diyen Dombaycı şöyle devam ediyor: “Hayata çocukça bakmaya çalışıyoruz. Çocuklar artık gün içinde sürekli dijitalle iç içeler, ben doğal tonları yakalamaya çalışıyorum. İlgi çekici şirin, küçük detaylar eklemeyi seviyorum. Mimikler çok önemli. Küsmüş, yalnız kalmış, bazen mutlu olan bir kalemi çiziyorum. Duygu durumunu çocuklara geçirmeye çalışırken onların da duygu durumunu sorgulamaya çalışıyoruz.”

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Çocuk yayıncılığında güvenilir olmak önemli

Çocuk kategorisinin çok dikkat gerektiren bir konu olduğunu son zamanlarda tartışmalara konu olan çocuk kitaplarındaki içeriklerin karşısında güvenilir bir yayıncılık anlayışı ile ilerlediklerinden de bahseden Furkan Çalışkan şunları söylüyor: “Çocuklar dünyada belli amaçlara göre şekillendirilmesi gereken bir topluluk olarak görülüyor. En azından çocukların yetişkin oldukları zaman ne olacaklarının ilk sinyalleri ve işaretleri çocukluk günlerinde verildiği için orada bazı manipülasyonlar, tehlikeli durumlar olabiliyor. Pedagojik durumlara uymayan ya da çocukların genel eğilimleri ile alakalı sıkıntılı yönlendirmeler olabiliyor. Bu çok riskli bir alan. Biraz da Ketebe Çocuk bu açıdan da yani çocukların okuyacakları kitaplara güvenmek isteyen aileler için kaliteli bir seçim sunmak için de yola çıktık. Hem kaliteli hem de her anlamda güvenilir açıdan yayınlar yaparak seçenekleri alternatifleri arttırmak. Kötünün yanında iyinin de olduğunu göstermek için yola çıktık. Yayın evinin aslında çocuklar için bir şeyler üretiyor olmasının temel motivasyonu buydu zaten.”