Pandemi okuma alışkanlıklarını değiştirirken kitap satışlarında da artış yaşandı: Bazı aylarda yüzde 600’lere varan artış görüldü

Dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci kitapseverlere yaradı. Yoğun ve tempolu iş hayatında dergi ve kitap okumaya fırsat bulamayan insanlar, evde kaldıkları pandemi günlerinde bolca okuma imkanı buldu. Çok sayıda yayınevi bu dönemde çeşitli indirim kampanyaları düzenledi, bu ise yayınevlerinin online kitap satışlarını ciddi oranda artırdı. Yapılan bir araştırmada vatandaşın yüzde 51,2’sinin indirim ve kampanyaları takip ettiği görüldü.

HAYAT Ketebe'nin yeni yol arkadaşı: “Ketebe Çocuk” yayın hayatına başladı

Bazı aylarda yüzde 600’lere varan artış görüldü

Albayrak Medya Grubu’na ait yayınların satışında da pandemi sürecinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 413’lük artış yaşandı. Kitap ve dergilerde geçen yılın Şubat ayına oranla yüzde 10 artış yaşanırken, Mart ayında yaklaşık yüzde 500 artış oldu. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde Nisan-Mayıs aylarındaki artış, “evde kal” kampanyasıyla yüzde 600’leri buldu.

FOTOĞRAF 11 Ketebe Yayınları, yayın hayatında üçüncü yılında çocuklara nitelikli içerikler sunmak için “Ketebe Çocuk”u bünyesine kattığını duyurarak ilk eserlerini çocuk okuyucularla buluşturdu. Çocukların dünyasına nitelikli kitaplar kazandırmayı hedefleyen Ketebe Çocuk, tanıtım toplantısında “Renkli Çoraplı Kuzgun”, “Ağaç Dedi ki”, “Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar”, “Kocaman Kalpli Huysuz Graou”, “Ayı Geldi”, “Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar?”, “Kalemika Yalnız Kaldığında” ve “Dikkatle Bak” isimli 8 eseri çocukların ve çocuk edebiyatı severlerin beğenisine sundu. Ağaç Dedi ki Yazar: Sophie Lescaut Çizer: Thanh Portal Çevirmen: Gamze Özdemir Ayı Geldi Yazar: Richard T. Morris, Çizer: LeUyen Pham Çevirmen: Gamze Özdemir Bir Balina Bir Bavula Nasıl Sığar Yazarçizer: Guridi Çevirmen: Şeyma Asker Dikkatle Bak Hazırlayan: Esma Genç Kocaman Kalpli Huysuz Graou Yazar: Ingrid Chabbert Çizer: Guridi Çevirmen: Gamze Özdemir Kalemika Yalnız Kaldığında Yazar: Hilal Çorbacıoğlu Çizer: Nur Dombaycı Meraklı Sorular Eğlenceli Cevaplar Yazar: Osman Turhan, Mehmet Demirhan Çizer: Osman Turhan Renkli Çoraplı Kuzgun Yazar: Didem Demirel Çizer: Büşra Kayıkçı Yayın hayatına yeni başlayan Ketebe Çotuk'tan 8 eser Albayrak Medya Grubu markalarından Ketebe Yayınları, yayın yelpazesini genişletiyor. Türk kültür dünyasına iki buçuk yılda 350'den fazla eser kazandıran Ketebe Yayınları, bünyesine çocuk eserlerini de kattı. Yeni yayınlarıyla birlikte her yaşa hitap eden Ketebe, “Ketebe Çocuk” markasıyla artık çocuklara da sesleniyor. BiP'te paylaş

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Evi yeniden keşfetme gibi bir olgu hayatımıza girdi

Konuyla ilgili bilgi veren Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan, “Kovid-19 salgını yaşam pratiklerimizi değiştirdi. Elbette okuma pratiklerimizin de değişmemesi düşünülemez. Eve dönüş, evi yeniden keşfetme gibi bir olgu hayatımıza girdi. Okuma eyleminin evde geçirilen zamanla, akışkan gündelik hayatın durmasıyla arttığı kesin. Bu belki de her haliyle bir musibet olan salgının tek pozitif gelişmesi. Salgın sonrası da okumak için bazen durmak gerektiğini unutmamak lazım. Evi gecenin geçirildiği bir yer değil kütüphanesiyle birlikte zamanın değerlendirildiği ana mekan olarak tasavvur etmeye devam ederiz umarım” dedi.

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Kitap taleplerine yönelik bilgi veren Çalışkan, distopyalara, insanın varlık meselesine dokunan kitaplara ve psikoloji tabanlı eserlere rağbetin oldukça arttığına işaret etti.

Ketebe Yayınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan

Online satışlar yayıncılara merhem oldu

Online kitap satışlarının her geçen yıl arttığını ancak pandeminin bu süreci hızlandırdığını söyleyen Çalışkan şöyle konuştu: “Kitapçıların kapalı olması ya da insanların kapalı mekanda bulunmak istememesi gibi bariz sebepler var. Öte yandan dijital dünyanın kitabın yerini almaktan ziyade, ona ulaştırmayı kolaylaştırdığını da gözlemlemiş olduk. Modern hayatın hızı okuma eylemi gibi yavaşlık gerektiren bir durumu tolere etmiyor çoğu zaman. Tabii ciddi okuyucuları, yazarları ve entelektüel dünyayı ayırıyorum. Hız azalınca kitabın kapsama alanı da genişledi doğal olarak. Yayıncılık sektörü salgın sebebiyle ciddi yara aldı. Online satışları biraz pansuman olarak görmek lazım.”

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Kampanyalar sayesinde herkes okudu

Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergileri Genel Yayın Yönetmeni Osman Turhan ise pandemi sürecinde ebeveynlerin evde kalan çocuklar için hem eğitici hem de eğlendirici kaynaklara ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Bilge Çocuk ve Bilge Minik dergilerine de bu dönemde yoğun ilgi olduğunu belirten Turhan şu açıklamaları yaptı:

“Tam bu süreçte çocuklara hitap eden bir yayın olarak sosyal sorumluk duygusuyla sürece katkı yapmalıyız diye düşündük. Tasarım ve illüstrasyon kalitesi yanında içerik olarak da güncelliğini kaybetmeyen dergilerimizin arşiv sayılarının kâr amacı gütmeden set halinde etkili bir kampanyayla yeniden çocukların dikkatine sunulması fikri gelişti. Yayınlarını pratik çözüm olarak dijital formatta da paylaşanlar oldu. Biz ekip olarak bu çözümün ilgi görmeyeceği kanaatindeydik. Zira çocuklar dergiye dokunmak, sayfaları kesmek, yapıştırmak, boyamak istiyorlar. Bu durumun farkında olarak ve tabii paketlemede hijyen kurallarına azami dikkat ederek 6’lı ve 12’li setler halinde kampanyamızı başlattık. Bu dönemde dergimizi rutin takip eden okur kitlemizin ötesinde çok sayıda ebeveyn ve çocukla tanıştık.”

Çocuklara ‘Evde Kalma Rehberi’

Herkes okusun diye kampanyalara ağırlık verdiklerine işaret eden Turhan, “Şimdi, evde okuma zamanı” sloganıyla çocuklar için gerçekleştirdikleri kampanya sürecinde dergilere ilginin yaklaşık yüzde 300 oranında arttığını kaydetti. Çocukların, evde kaldıkları dönemde aileleriyle birlikte okudukları dergilerde hem ortak aktivite gerçekleştirerek eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de bilgi ve beceri kazanmış olduklarını anlattı.

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Çocukların duygusal, sayısal, sözel ve diğer zekâ türlerini geliştir

Dergiler aracılığıyla ebeveynlerle çocuklar arasında iletişim bağının güçlenmesine katkı sunduklarını ifade eden Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu kampanyanın devam eden bir parçası olarak bir projemiz daha gerçekleşti. ‘Bilge Çocuk-Bilge Minik Evde Eğitim Özel Sayısı’nı hazırladık. Çocukların dışarıda istedikleri gibi oyun oynayıp gezemedikleri, okullarından da ayrı kaldıkları bu aylarda ‘Evde Kalma Rehberi’nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşüncesindeyiz. Şu anda tüm dergi satış noktalarından ve özellikle internet üzerinden bu sayılara ulaşılabiliyor. 5 fasikülden oluşan bu sayıda çocukların duygusal, sayısal, sözel ve diğer zekâ türlerini geliştirecek pek çok eğlenceli ve eğitici etkinlik var. Çocuklarımız, bu özel sayıyla okula hazırlık aşamasında keyifli ve faydalı vakit geçirmiş olacaklar.”

Pandemide kampanyalar kitap satışını artırdı

Araştırma şirketi Areda Survey’in “Pandemi Dönemi Okuma Alışkanlıkları” araştırmasında okuma alışkanlıklarında değişim görüldüğü kanıtlandı.

Araştırmada, insanlara “ Koronavirüs nedeniyle pandemi sürecini fırsata çevirdiğiniz ve daha fazla zaman ayırdığınız bir uğraş oldu mu? ” sorusu soruldu.

” sorusu soruldu. - Katılımcıların yüzde 26,2’si ailesiyle zaman geçirdiğini, yüzde 21,9’u hayatının aynı şekilde devam ettiğini ifade etti. Yüzde 16,4’ü evde kitap okuduğunu belirtirken, kalan kesim ise “diğer” seçeneğini işaretledi.

- Araştırma neticesinde, pandemi öncesi ve sonrası okuma alışkanlıklarında yüzde 10’a yaklaşan artış yaşandığı görüldü. Çoğunluk ise tarih, siyaset ve roman türlerinde kitap okuduğunu açıkladı.

- Araştırmaya katılanların yüzde 57,5’i kitapları genellikle kitapevleri veya bayilerden aldığını, yüzde 12,8’i web sitelerinden sipariş ettiğini, yüzde 10,2’si online kitap okuduğunu, kalan kesim ise kütüphaneden, aile, eş dost, akrabadan emanet aldığını kaydetti.

- Yüzde 52,8’i önümüzdeki günlerde kitap satın almayı planladığını söyledi. “Kitap alışverişlerinizde indirim-kampanya takibi yapıyor musunuz?” sorusuna vatandaşın yüzde 51,2’si evet yanıtını verdi.