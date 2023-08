Çocukların sevgilisi Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 29 Aralık'ta vizyonda

Yönetmen İsmail Fidan, yaklaşık 100 kişilik ekiple çalıştıklarını belirterek, "İSF Studios ailesi olarak her yeni Rafadan Tayfa projemizde alanında uzman danışmanlarımızın da katkılarıyla, içeriğin her harfini, görselin her karesini, müziğin de her notasını bir üst noktaya taşımayı hedefliyoruz." dedi. Bugüne kadar yaptıkları projelerle önemli başarılar elde ettiklerini dile getiren usta yönetmen, şunları söyledi: "Vizyona giren 3 filmimizin kırdığı rekorların ve elde ettiği gişe başarısının, bu büyük çabanın bir ürünü olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İlk filmimizden itibaren hep kendi rekorumuzu kırmış ve sayısız başarıya imza atmış bir stüdyoyuz. Yeni sinema filmimiz olan 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'ün de serinin diğer filmleri gibi seyircimizin desteğiyle başta gişe olmak üzere sayısız başarıya imza atacağını düşünüyorum."