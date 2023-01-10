Hayat Rafadan Tayfa salonları canlandırdı
KÜLTÜR SANAT

Rafadan Tayfa salonları canlandırdı

Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi, vizyondaki ilk üç gününde 439 bin 456 kişi tarafından izlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rafadan Tayfa salonları canlandırdı
TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi, vizyondaki ilk üç gününde 439 bin 456 kişi tarafından izlendi. TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu. İsmail Fidan’ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit’in kaleme aldığı yapım, minik seyirciler kadar yetişkin izleyicinin de ilgisini çekti. Türkiye’de 81 ilde, 692 salonda vizyona giren film, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan’da da 5 Ocak’tan itibaren sinemaseverlerle buluştu.

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