Rafadan Tayfa salonları canlandırdı

TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi, vizyondaki ilk üç gününde 439 bin 456 kişi tarafından izlendi. TRT ortak yapımı “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu. İsmail Fidan’ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit’in kaleme aldığı yapım, minik seyirciler kadar yetişkin izleyicinin de ilgisini çekti. Türkiye’de 81 ilde, 692 salonda vizyona giren film, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan’da da 5 Ocak’tan itibaren sinemaseverlerle buluştu.