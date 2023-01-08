Rafadan Tayfa uzay yolculuğunda

TRT Çocuk’un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa’nın merakla beklenen üçüncü sinema filmi olan “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa”, geçtiğimiz günlerde minik izleyicileriyle buluştu. TRT Çocuk’ta yayınlanan aynı isimli televizyon dizisinden uyarlanan serinin ilk animasyon filmi, 2018’de “Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası” ile ilk kez seyirci karşısına çıkmıştı. Filmde, yıkım tehlikesindeki mahallelerini kurtarmak için mücadeleye girişen Rafadan Tayfa ekibinin maceralarını izlemiştik. Serinin ikinci animasyon filmi “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” ise 2019’da beyaz perde de seyirciyle buluşmuştu. Bu filmde de Rafadan Tayfa ekibinin Göbeklitepe’de yaşadığı gizem dolu maceralarını izlemiştik. Serinin üçüncü animasyon filmi “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” ise geçtiğimiz günlerde beyazperde de gösterime girdi. Heyecan, macera ve aksiyon dolu animasyon filmde; Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert bu sefer mahalleden çok uzakta bir maceraya doğru yola çıkıyor. Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden Akın, yörüngeye yerleşmiş bir uzay gemisi keşfeder ve bu keşif bir anda dünyanın gündemine oturur. Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri’nin gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir kişinin dikkatini çeker; geminin gerçek sahibinin, yani bir uzaylının… Bu gizemli ama sevimli uzaylı, Hayri’yi bulmak ve onu kendisine yardım etmesi için ikna etmek zorundadır. İstanbul’un bir yakasında yaşayan yüzyıllara uzanan tanışıklığın son temsilcisine ulaşmalıdır. Uzaylı, kader arkadaşını bulmak için yola çıkarken peşinde niyetleri hiç de iyi olmayan bir grup insanın olduğundan habersizdir. Ayrıca Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in, dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macerayı ele alan filme yeni karakterler de görüyoruz. Macera ve aksiyon dolu filme yeni eklenen Karadenizli ve Egeli iki karakter, filme ayrı bir renk katıyor. Hayri’nin kader arkadaşı olacak olan uzaylı Zobi karakteri ise minik izleyicilerin yeni arkadaşı olacak.

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Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda yaklaşık üç yılda tamamlanan film için yüz kişilik bir ekip çalışmış. İsmail Fidan’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Ozan Çivit’in kaleme aldığı filmin eğlenceli müziklerini ise ilk iki filmde olduğu gibi filmin yönetmeni İsmail Fidan hazırladı. Serinin ilk filmi “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” 2 milyon izleyiciyi aşarken “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” ise 3,5 milyon seyirciye ulaşmıştı. Biz de yönetmen İsmail Fidan ile bir araya gelip filmi konuştuk.

“Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” filmini sizden dinlemek isteriz. Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert nasıl maceralara atılıyor? Çocuklar bu filmi izlerken neler öğrenecek?

Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi Galaktik Tayfa filminde bütün karakterlerimiz var ama arkadaşlarımızı bir uzaylı arkadaş bekliyor. Çok sempatik, çok eğlenceli bir karakter ve Rafadan Tayfa’nın aslında Hayri’nin kader arkadaşı diyoruz biz ona. O yüzden bu buluşma arkadaşlarımız için çok heyecan ve eğlendirici bir macera haline dönüşüyor. Filmimizde ülkemizin ilk roketi de gökyüzüyle buluşmuş oluyor ve çocuklar burada birçok özgün ve milli teknolojiyle tanışmış oluyor.

Ama tabii biz çocuk kelimesi kullanmıyoruz, onlara hep “arkadaş” deriz. Arkadaşlarımıza her şeyden önce şunu deriz: “Onları güldürebiliyor muyuz, eğlendirebiliyor muyuz?.” Yaptığımız her işte bunu düşünüyoruz. Uzay, arkadaşlarımızın çok ilgisini çekiyor ve gerçekten çok merak ediyorlar. Çocuk dediğinizde ilk akla gelen özellik nedir? Merak duygusudur. Çocuk merak eder ve hep sorular sorar size. Sorduğu sorular arasında da uzay onun hep ilgi alanıdır.

ANA KARAKTERLER ÇEVREMİZDEKİ KİŞİLER

Filmdeki karakterlerin çoğu çevrenizdeki kişilerden mi oluşuyor?

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Evet, Rafadan Tayfa’nın ana karakterleri hep çevremizdeki insanlar. Bir kısmı benim çevremdeki insanlar bir kısmı senaristimizin çevresindeki insanlar. Buradan aslında yeni gelecek genç senaristlere de bir tavsiyemiz olsun. Yeni bir proje, yeni bir hikaye oluşturuyorsanız karakterleri çevrenizdeki tanıdığınız insanlardan oluşturursanız sorun yaşamazsınız. Rafadan Tayfa’daki Kamil benim öz babamdır, Sadettin Usta kendi ustamdır, Hayri ismi farklı ama benim gibi yemeyi çok seven, benden esinlenen bir karakter. O yüzden yaşayan karakterler, yaşanmış hikayeler. İzleyici izler izlemez kendisini hikayenin içerisinde buluyor. Çünkü bir karakterle kendini özdeşleştiriyor. O yüzden Rafadan Tayfa’nın yaşayacağı Galaktik heyecanı da arkadaşlarımız kendisi yaşamış gibi hissedecekler filmden sonra.

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Filmde Karadenizli ve Egeli iki yeni karakter var. Peki filmin bu serisinde de çevrenizdeki kişilerden izler görüyor muyuz?

Rafadan Tayfa’daki yeni karakterlerden biri Yunus abimin ismidir ve onun çok yakın arkadaşı Mehmet. Bu iki karakterden, esinlendik aslında. Yunus ve Mehmet hep birbiriyle didişmeleri, tartışmaları vardır ama hep en sonunda aynı kapıya çıkarlar ama o kapıya gidene kadar da tartışmaları ve çekişmeleri de çok eğlencelidir. Karadenizli ve Egeli İstanbul’un bir kasabasında yaşayan balıkçı iki karakter. Diyaloglarıyla çok renkli iki karakter. Biz şunu anlatmaya çalışıyoruz: Rafadan Tayfa aslında bizim arkadaşlarımızın kendi hikayesi. Bugüne kadar hiç Karadenizli ve Egeli bir karakterimiz olmamıştı. Burada kendi yorumlarıyla ve kendi şiveleriyle filmde yer alıyorlar. Filme çok büyük renk katıyorlar.

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ÜÇ KUŞAK ARASINDAKİ KÖPRÜYÜ KURUYORUZ

Yönetmenliğini üstlendiğiniz gibi filmin eğlenceli müzikleri de yine ilk iki filmde olduğu gibi size ait...

Arkadaşlarımız müziği çok seviyor, müzikle de arası çok iyi. O yüzden müziğin çok büyük bir önemi var. Bütün Rafadan Tayfa’nın söz ve müziklerini, besteleri şahsıma ait. O yüzden müzik tarafıyla ayrıca ilgileniyorum. Rafadan Tayfa içeriğinde her harfinin, görselinde her karesini, müziğinde her notasını ayrı ayrı düşünüldüğü bir proje. Burada arkadaşlarımızı iki tane şarkımız bekliyor. Çünkü daha önce Göktepe şarkımız 300 milyon izlenmeye ulaşmıştı ve muazzam bir beğeni toplamıştı. Ama şimdi biz bunu iki şarkı ile buluşturduk. Uzaylı karakterimizin yanında arkadaşlarımızın çok sevdiği, daha önce bölümlerde görünen Ankaralı Ozan abileri de bu filmde olacak. Tabii yeni bir karakter. Türkiye’nin en değerli sanatçıları ve virtüözleri de bu şarkılarda yer aldılar.

Aslında baktığımızda 7’den 70’e tüm izleyiciler seviyor. Özellikle yetişkinlerin filmi izleme isteği nereden geliyor?

“Marifet sihir de değil samimiyettedir.” Rafadan Tayfa samimi ve biraz 90 öncesi çocukluğu anlattığı için aslında ebeveynlerimizin kendi çocukluğu. Bize gelen yorumlarda, sosyal medyadan duygu analizi yaptığımızda bize diyorlar ki “Yaşayamadığım duygumu ya da yaşadığım çocukluğumu bir kere daha yaşıyorum.” Biz bir üst kuşakla böyle bağ kuruyoruz ama malum o 90 öncesi çocukluğu üçüncü kuşak dede ve nineleri aslında izliyor. Biz Rafadan Tayfa ile üç kuşak arasındaki köprüyü kuruyoruz. O yüzden Rafadan Tayfa samimiyetinden kaynaklı ve işlediği dönemden kaynaklı üç kuşak arasındaki köprü.

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