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Hayat

Rafadan Tayfa gişe rekortmeni

“Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa”, vizyona girdiği 6 Ocak’ta 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve 2023’ün en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu. Yapım bugüne kadar toplam 1 milyon 299 bin 685 kişi tarafından izlendi.

4:00 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galaktik Tayfa, bugüne kadar toplam 1 milyon 299 bin 685 kişi tarafından izlendi.

Galaktik Tayfa, bugüne kadar toplam 1 milyon 299 bin 685 kişi tarafından izlendi.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa’nın üçüncü sinema filmi “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” rekor tazeledi. Film, vizyona girdiği 6 Ocak’ta 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve 2023’ün en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu. Yapım bugüne kadar toplam 1 milyon 299 bin 685 kişi tarafından izlendi. Galaktik Tayfa, Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert’in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırırken yaşadıkları macerayı ele alıyor. Avrupa’da 35 bin, Azerbaycan’da ise 10 bin izleyiciye ulaşan film, önümüzdeki günlerde başka ülkelerde de minik seyircilerle buluşacak.

#TRT Çocuk
#Rafadan Tayfa
#Sinema
#Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
1 saat önce
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Rafadan Tayfa gişe rekortmeni
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