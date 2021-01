Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'nın aşı yaptırması koronavirüs aşısına güveni artırdı​

Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Op. Dr. Cezmi Ük, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ve bilim kurulu üyelerinin aşı olmasının ardından herkese güven geldiğini belirterek, "Ben kendim aşıyı yaptırdım, sağlık çalışanlarıma öneriyorum, tüm vatandaşlarıma öneriyorum. Her aşı Faz-3 çalışması bitmiş yapılabilir. Bakanımız ve yöneticilerimiz de aşı oldu. Ben de örnek olması açısından aşımı vurdurdum. Sağlık yöneticilerim ve sağlık çalışanlarım vurdurdu" dedi.

'ÇİN AŞISI RÜSTÜNÜ İSPAT ETTİ'

Türkiye’nin aşı konusunda şanslı olduğunu belirten Cezmi Ük, "Dünyada şu anda 8 milyara yakın insan ve bunlardan o kadar küçük bir kısmı aşıya ulaşabiliyor. Şu anda Türkiye de aşı var, aşımız geldi. Biz bugün ilk aşıları yapmaya başladık çok şükür ki ulaşabilecek bir aşımız var. Dünyadaki her 100 kişiden sadece 1 tanesi şu an aşıya ulaşabilir durumda, çok şükür ki biz şanslı olan bir ülkede yaşıyoruz. Çin aşısı dediğimiz Sinovac aşısı, halk arasında Çin aşısı olarak geçiyor. İnaktif bir aşıdan üretilmiş bir aşı, zaten ben yıllardır bu aşılarla büyüdüm, sizin yaptığınız aşılar hep inaktif aşılar. Rüştünü ispat etmiş, ne olduğu belli, düzgün bir aşı Faz-3 çalışmaları hızlı bir şekilde yapıldı ve sonuçları oldukça başarılı bir aşı. Aşı sayesinde ya hasta olmayacağız, hasta olsak bile çok hafif geçirme şansına sahip olacağız. Bu yüzden çok mutluyuz aşımıza kavuştuk” ifadelerini kullandı.

'ALMANYA AŞI İÇİN STAT KAPATTI, AYLAR YILLAR SÜREBİLİR'

Almanya’nın aşılama çalışmaları için stat kapattığını hatırlatan Ük, "Bir günde 100 bin aşı yapılabilme kapasitesine sahip duruma geldik. Almanya örneğin, kendi vatandaşlarına aşı yapmak için statlar kapattılar, hazırlıklar yapıyorlar ve aylar yıllar süreceği söyleniyor. Bakın biz bir günde takır takır aşılarımızı yaptırdık, güvenli aşılar, Faz-3 çalışmaları çok iyi sonuçlar verdi. Tabi ki alerji dediğimiz klasik yan etkisi, her gıda da olabiliyor, tozda polende her yerde olabiliyor. Bu yüzden her aşı vurdurmak isteyen vatandaşımız, ön bir araştırmadan geçiriliyor. Ateşini ölçüyoruz, sorular soruyoruz. Eğer şüphelendiğimiz durumlar varsa, ona göre ekstra tedbirler ve araştırmalar yapıp, aşımızı öyle yapıyoruz. Yani güvenli aşı olabilirler” şeklinde konuştu.

“Bu bir sosyal görevdir artık bunun kamusu özeli yok, hepimiz biriz birlikteyiz, beraberiz. Hiçbir ayrım yok kamu hastanelerinde de yaptırabilirler, özel hastanelerde de yaptırabilirler. Bakanlığımız tarafından bize gönderilmiş, resmi soğuk zinciri uyulmuş, aşılar kullanılmaktadır. Hiçbir ücret ödemeden gelip hizmetlerini alıp gidebilirler.”

