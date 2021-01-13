Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı oldu
TÜRKİYE

Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı oldu!

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı oldu

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayında ilk CoronaVac aşısını yaptıran Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.
Sağlık Bakanı Koca, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Aşı konusu ve salgındaki son gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz 14 gün sürecek güvenlik süreçlerine başlamıştı. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır.

Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
OYNAT 02:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Canlı yayında koronavirüs aşısı olan Bakan Koca, 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor' dedi.


İlk aşıyı huzurlarınızda birazdan ben olacağım

Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir.

Vatandaşlar randevu alarak aşılamaya gidecek

Aşıların üzerinde bulunan kare kod sistemiyle adına tahsis edilen kişiden başkaya aşılamak mümkün değildir. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar, randevu alarak aşılamaya gidecektir.

Aşı çalışmalarında vatandaşlarımızı motive edecek devlet büyüklerimizin aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı buldu. Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisine karşı başlattığımız bir gündür.

Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programımızı başlatacağız.

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