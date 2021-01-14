Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptıracağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu.

BEN DE AŞI OLDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan yaptığı paylaşımda "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklamalarda bulundu.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşıyla ilgili olumsuz kampanyalara fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, 'Aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek, bilimin ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir' dedi. BiP'te paylaş

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ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Değerli arkadaşlar öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten tüm personeliyle, başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, burada çok büyük bir mücadeleyi, bu koronavirüs süresi içerisinde sürdürdüler. Aşılarımız gelir gelmez, bakanımız 'ilk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve ilk aşıyı yaptırdı. Bilim Kurulu üyelerimiz yaptırdı. Ben de 'aşıyı yaptıracağım' demiştim. Ben ve MYK'daki arkadaşlarımız da buradaki aşıları yaptırdık yaptırıyoruz. Türkiye genelinde şu anda 300 bini aşmış vaziyette.

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OYNAT 01:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu: Siyasiler bu aşıyı teşvik etmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ben de 'aşıyı yaptıracağım' demiştim. Bu akşam burada arkadaşlarım ile aşıları yaptırdık. Benim şöyle bir istirhamım var. Başta siyasi liderler olmak üzere bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenen aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederse isabetli olacağını düşünüyorum' dedi. BiP'te paylaş

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SİYASİ LİDERLER AŞILANMA NOKTALARINDA AŞIYI TEŞVİK EDERLERSE ÇOK İSABETLİ OLUR

Benim şöyle bir özellikle istirhamım var. Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok isabetli olacağına inanıyorum.

24-30 MİLYON DOZ GELECEK

Burada Bilim Kurulu'nun belirlediği bir süreç var. Bunlar da yaş gruplarına göre bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta gelen aşı miktarı belli. Ardından yaklaşık 24-30 milyon doz gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi Sağlık Bakanlığımız belirlemiş vaziyette. Bu süreç dün itibarıyla başladı, yoğun bir şekilde devam ediyor, devam edecek."

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254 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İLK DOZ AŞILARINI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Başarıyla devam eden aşı programımızda şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım." ifadelerini kullandı.

Analizlerinin tamamlanmasının ardından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilen Kovid-19 aşısı CoronaVac, Türkiye'de ilk olarak sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme platformuna göre, Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 14 Ocak 2021 saat 17.00 itibariyle 237 bini aştı.

KORONAVİRÜS Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti