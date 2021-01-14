Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptıracağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu.
BEN DE AŞI OLDUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan yaptığı paylaşımda "Ben de aşı oldum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olduktan sonra açıklamalarda bulundu.
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:
Değerli arkadaşlar öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten tüm personeliyle, başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, burada çok büyük bir mücadeleyi, bu koronavirüs süresi içerisinde sürdürdüler. Aşılarımız gelir gelmez, bakanımız 'ilk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve ilk aşıyı yaptırdı. Bilim Kurulu üyelerimiz yaptırdı. Ben de 'aşıyı yaptıracağım' demiştim. Ben ve MYK'daki arkadaşlarımız da buradaki aşıları yaptırdık yaptırıyoruz. Türkiye genelinde şu anda 300 bini aşmış vaziyette.
SİYASİ LİDERLER AŞILANMA NOKTALARINDA AŞIYI TEŞVİK EDERLERSE ÇOK İSABETLİ OLUR
Benim şöyle bir özellikle istirhamım var. Başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok isabetli olacağına inanıyorum.
24-30 MİLYON DOZ GELECEK
Burada Bilim Kurulu'nun belirlediği bir süreç var. Bunlar da yaş gruplarına göre bu sürecin içerisinde. Şu anda ilk etapta gelen aşı miktarı belli. Ardından yaklaşık 24-30 milyon doz gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Nerelerde bu kampanyayı nasıl sürdüreceğimizi Sağlık Bakanlığımız belirlemiş vaziyette. Bu süreç dün itibarıyla başladı, yoğun bir şekilde devam ediyor, devam edecek."
254 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI İLK DOZ AŞILARINI OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Başarıyla devam eden aşı programımızda şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım." ifadelerini kullandı.
- Analizlerinin tamamlanmasının ardından ‘Acil Kullanım Onayı’ verilen Kovid-19 aşısı CoronaVac, Türkiye'de ilk olarak sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanmıştı.
Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme platformuna göre, Türkiye'de toplam aşılanan kişi sayısı 14 Ocak 2021 saat 17.00 itibariyle 237 bini aştı.