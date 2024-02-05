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Hayat

Diriliş Buluşmaları'nda Filistin için tek yürek

Sivil Toplum Kuruluşları, 'Diriliş Buluşmaları' etkinliğinde bir araya gelerek Filistin'i konuştu. 7'den 70'e yüzlerce kişinin katıldığı programda, çocuklar da şehit yaşıtları için pankart açtı. İHH Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, "İsrail’e destek veren tüm ülkeler ve beraberindekiler de yargılanacak" dedi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:11 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ankara'da, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 'Diriliş Buluşmaları' adıyla düzenledikleri etkinlikte bir araya gelerek Filistin'i konuştu. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen buluşma, Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

BU DAVA MANDELA'NIN VASİYETİ

İHH Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Mavi Marmara Gemisi'nin onurları olduğunu söylerek “İHH, büyük bir işe imza atmış, Mavi Marmara Gemisi’ni Gazze’ye göndererek İsrail’in gerçek yüzünü tüm dünyaya ‘şehitler vererek’ göstermiştir. 'Yetmez' dedik, dünyada 800 üsse sahip Amerika’nın da gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermek amacıyla İncirlik Üssü'ne yürüdük” ifadelerini kullandı. Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davayı hatırlatan Yıldırım, "Bu dava, Mandela'nın vasiyetidir. Mandela dedi ki 'Size vasiyetim, Filistin'in özgürleşmesi için elinizden geleni yapacaksınız.' Lahey’de Mandela’nın yoldaşlarının açtığı dava sonuçlanırsa eğer İsrail’e destek veren tüm ülkeler ve beraberindeki İsrail’e çalışan tüm tüccarlar yargılanacaktır. Yeni gemilerle Ariş Limanı'nı geçeceğiz. Refah Sınır Kapısı açılacak. Hem karadan hem de denizden bu ambargolar kalkacak inşallah." dedi.

İSLAM DÜNYASI KARARLI DURUŞ SERGİLEMELİ

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Filistinli Müslümanlar olarak vatanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, İslam dünyası ülkelerinin "siyonist çetenin" Mescid-i Aksa'ya ve Filistin'e yaptığı saldırılara karşı kararlı duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizdi. Batı ülkelerine seslenen Mustafa “Evlerin elektrik ve suyunu keserek insanları yaşamdan, ilaç ve gıdadan mahrum bıraktılar. Sizin demokrasi ve insan haklarını anlayışınız bu mu?” dedi. Mustafa, “Ölüm makinesi İsrail eliyle ölüm ve yıkımla karşı karşıya kalan Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki halkımızla olan dayanışmanızdan ötürü sizlere (Türkiye’ye) teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu. Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Abdurrezzak Ateş de katıldı



#Filistin
#Gazze
#Diriliş Buluşmaları
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