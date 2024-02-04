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Gazze Kasabı Netanyahu Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı sinyali verdi

Terör devleti İsrail'in Gazze Kasabı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır sınırında yer alan ve işgalci İsrail'in saldırılarından kaçarak bölgeye yerleşen yaklaşık 1.5 milyon kişiyi barındıran Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi.

18:49 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 19:06 - 4/02/2024 Pazar
AA
İşgalci İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. Terör devletinin Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İşgalci İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. Terör devletinin Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'deki saldırılara ilişkin Netanyahu'nun kabine toplantısında yaptığı açıklamalarını yayınladı.

Açıklamada, Biden yönetiminin İsrail'e “silah, uluslararası kurumlar ve bölgeye güç gönderilmesi gibi konulardaki desteğini takdir ettiğini” belirten Netanyahu, aralarında “anlaşmazlık olduğu ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını” kaydetti.

Gazze Kasabı Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerde herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, “Hamas'ı ortadan kaldırmanın” da esas amaçları olduğunu aktardı.

“Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini” iddia eden Netanyahu, “Geri kalan taburların çoğu (Gazze'nin) güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, işgalci İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde “agresif baskınlar” yaptığını ve bölgenin “askerden arındırılması gerektiğini” de savundu.


“Her anlaşmayı kabul etmeyeceğiz”


Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına dair çalışmalarının devam ettiğini belirten Netanyahu, “Güvenlik kabinesinde de vurguladığım gibi, (Hamas ile esir takasına ilişkin) her anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) da hedef alarak, kurumun yerine başka yapıların getirilmesi sürecini başlatmanın zamanı geldiğini öne sürdü.


"Yeni bir soykırım döngüsü"


İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki işgal birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de, işgalci İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.


#Gazze Kasabı
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