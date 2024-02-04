İsrail medyasından Gazze itirafı: Hamas geri döndü

Dünyaca ünlü bir Yahudi ailenin ferdi olan müziysen Daniel Mate tıpkı babası Dr. Gabor Mate gibi İsrail’in Gazze’de yaptığı zulmü durdurmak için “Bu bir soykırımdır” diye bağırıyor. Dünyada sürdürülen boykota da destek verdiğini belirten Mate, “Ben de çok uzun zamandır İsrail markalarını almıyorum. Boykotun da diğer tüm protesto şekilleri gibi işe yarayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.