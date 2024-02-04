İsrail medyasından Gazze itirafı: Hamas geri döndü

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Terör devleti İsrail'in ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
Son olarak İsrail merkezli Jerusalem Post, Hamas'ın Gazze'de İsrail askerlerinin çekildiği bölgelere geri döndüğünü yazdı.
İsrailli gazete bu gelişmeyi
'Hamas, IDF'nin belirli bölgelerde çekilmesinin ardından başlangıçtaki savaş bölgelerine geri dönüyor'
manşeti ile duyurdu.
Haberde
'Hamas, son haftalarda personelini yeniden organize etmeyi başardı ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'de çekildiği bölgelerde kendi adına kamu hizmeti çalışanlarına kısmi maaş ödemeye başladı'
ifadelerine yer verildi.
Bir Hamas yetkilisi AP'ye verdiği demeçte
'Polisin geri dönüşü, İsrail güçlerinin geçen ay kuzey Gazze'den çekilmesinin ardından harap olmuş şehirde düzeni yeniden sağlama girişimine işaret ediyor'
dedi.
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1 saat önce