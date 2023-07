Disney Plus lobiye boyun eğdi

Geçen yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk dizilerini yayından kaldırmasının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Yapımcısı olduğu ve 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağını duyurduğu Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı aldı. Edinilen bilgiye göre Disney Plus, mini dizi olarak hazırladığı ve 8 milyon dolar harcadığı yapımı 3 Kasım’da film olarak sinemalarda gösterecek.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan ‘Atatürk’ün akıbetinin ne olacağı ise merak konusu oldu. Zira The Armenian National Committee of America (Amerika Ulusal Ermeni Komitesi), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye’nin ‘Atatürk’ dizisini iptal etmesini istedi. Sebebi ise Atatürk’ü savaş suçlusu olarak görmeleriydi. Türk içeriklerini platformdan kaldırma kararından sonra Atatürk’ün de yayınlanmayacağı yönünde paylaşımlar yapıldı, kullanıcılar üyeliklerini iptal etti. Ancak Disney Plus Türkiye, dizinin fragmanını yayınlayarak, “Orijinal dizi #Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında” paylaşımını yaptı.