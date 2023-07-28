Bahadır Yenişehirlioğlu Barbie ve Oppenheimer’ı yazdı: Paradoks ortaya çıkardı

"Bireyin gündelik hayatta asıl olanın değil, imajların üzerine kurulu bir yaşamın içinde varlığını tanımlamaya çalışması bütün hızıyla devam ediyor. Tüketim anlayışı sadece global ekonomi ve politikayı yapılandırmakla kalmıyor, aynı zamanda ticarileşmiş ürünlerinin dağıtımı yoluyla global kültürü de belirliyor. Çağımız insanı kendini yalnızca perde ve ekran üzerinden akan yansımalar aracılığıyla tanımaya zorlanıyor. Barbie oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel’in,”Barbie” filminin vizyona girmesinden önce 100'den fazla markayı kapsayan bir pazarlama kampanyası başlatması bir çok şeyi özetliyor. Dünyaca ünlü giyim mağazaları pembe renkli Barbie koleksiyonları yapıyor, mağazalar vitrinlerini pembe ağırlıklı dizayn ediyor, restoranlar pembe renkli içecekler hazırlıyor, seramik firmaları pembe renkli seramikler üretiyor ve hatta dünyaca ünlü bir fastfood zinciri Brezilya’da ‘Pembe Burger’ üretiyor. Barbie’nin oyuncusu ve yönetmeni Greta Gerwig’in adını Google’a yazdığınızda sayfa ve Google logosu pembeye bürünüyor. İşte bütün bunların sebebi tüketim pastasından ‘payını alabilmek’… Oysa çatışmaların, savaşların ve anlaşmazlıkların devam etmekte olduğu ‘gerçek hayatı’, dünyamızı anlatan Oppenheimer, bu denli konuşulmadı, tartışılmadı, dile getirilmedi… Günümüz insanının bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de üretimden uzaklaşarak tüketime; gerçekten uzaklaşıp, sanala yönelmesi olabilir mi?"