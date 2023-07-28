Bahadır Yenişehirlioğlu Barbie ve Oppenheimer’ı yazdı: Paradoks ortaya çıkardı

Bahadır Yenişehirlioğlu
"Küresel sermaye Barbie izlemeye yönlendiriyor"
“Biri siyah biri pembe, biri gerçek biri sanal… Son günlerde gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden iki film: Oppenheimer ve Barbie… Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı ve Greta Gerwig'in Barbie'sinin aynı gün vizyonu girmesi bir paradoks ortaya çıkardı. Küresel sermayenin baskısı ve tüketim çarklarının dişlileri herkesi adeta Barbie izlemeye yönlendiriyor. Günümüz tüketim dünyası bizleri bir biyografi filmi olarak gerçek bir hikâyeyi konu eden ‘siyahtan’; sanal bir dünyayı anlatan ve tüketimin imgesi haline gelen ‘pembeye’ yönelmeye zorluyor."
"Çağımız insanı kendini yalnızca perde ve ekran üzerinden akan yansımalar aracılığıyla tanımaya zorlanıyor"
Filmlere ilişkin yorumlarında insanların gerçeklerin yanı sıra sanal dünyaya, Üretimden çok tüketime yöneldiğine dikkat çeken Yenişehirlioğlu şunları belirtti;
- "Bireyin gündelik hayatta asıl olanın değil, imajların üzerine kurulu bir yaşamın içinde varlığını tanımlamaya çalışması bütün hızıyla devam ediyor. Tüketim anlayışı sadece global ekonomi ve politikayı yapılandırmakla kalmıyor, aynı zamanda ticarileşmiş ürünlerinin dağıtımı yoluyla global kültürü de belirliyor. Çağımız insanı kendini yalnızca perde ve ekran üzerinden akan yansımalar aracılığıyla tanımaya zorlanıyor. Barbie oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel’in,”Barbie” filminin vizyona girmesinden önce 100'den fazla markayı kapsayan bir pazarlama kampanyası başlatması bir çok şeyi özetliyor. Dünyaca ünlü giyim mağazaları pembe renkli Barbie koleksiyonları yapıyor, mağazalar vitrinlerini pembe ağırlıklı dizayn ediyor, restoranlar pembe renkli içecekler hazırlıyor, seramik firmaları pembe renkli seramikler üretiyor ve hatta dünyaca ünlü bir fastfood zinciri Brezilya’da ‘Pembe Burger’ üretiyor. Barbie’nin oyuncusu ve yönetmeni Greta Gerwig’in adını Google’a yazdığınızda sayfa ve Google logosu pembeye bürünüyor. İşte bütün bunların sebebi tüketim pastasından ‘payını alabilmek’… Oysa çatışmaların, savaşların ve anlaşmazlıkların devam etmekte olduğu ‘gerçek hayatı’, dünyamızı anlatan Oppenheimer, bu denli konuşulmadı, tartışılmadı, dile getirilmedi… Günümüz insanının bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de üretimden uzaklaşarak tüketime; gerçekten uzaklaşıp, sanala yönelmesi olabilir mi?"