Dünyanın 1000 yılı bu ansiklopedide

Keşşâf, İslam tarihinden yazılmış en geniş terimler ansiklopedisi. Bir bakıma İslam’da bilimler, sanatlar ve zanaatların resmini veriyor. Bu sebeple özelde İslam düşünce geleneklerinden birini genel İslamiyat çalışanların mutlaka başvurduğu, başvurmak zorunda kaldığı bir eserdir. İşin doğrusu, önemi dikkate alındığında çevirisi çok gecikmiş bir eser olduğu söylenebilir. Günümüz insanına hitap eden yönlerine gelince; her şeyden önce bu kitap, bazı açılardan bir düşünce tarihi eseridir. İslam düşüncesiyle şu veya bu ölçüde ilgilenen bütün insanlara hitap ettiği gibi herhangi bir dönemde teorik ve pratik düşünceyle ilgilenen herkesin dikkatini çekecek, birikimini artıracak ve tefekkürünü derinleştirecek yüzlerce başlık içerir. Diğer yandan İslam, miladi sekizinci yüzyıldan on sekizinci yüzyıla değin dünyanın beyni ve kalbini temsil eder. Keşşâf, dünya tarihinin bin yılını temsil eden düşünen zihnin kavram haritasının ansiklopedisi veya en geniş sözlüğüdür. Her halükarda günümüz için paha biçilmez bir değere sahiptir.