Netflix’in İsrail’e vaadi

Netflix’in yeni mini dizisi “Ahit: Musa’nın Hikayesi” (Testament: The Story of Moses), dijital platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. 27 Mart’ta gösterime giren dizi, “Peygamber”, “Vebalar” ve “Vadedilen Topraklar” adı altında 3 bölümden oluşuyor. İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı dönemde Netflix’te bu dizin yayınlanması hiç de tesadüf değil. Yahudi lobisinin baskın olduğu dijital platform, vadedilmiş toprakların sahibinin İsrailliler olduğunu dünyaya empoze ederek, işledikleri katliamı normalleştirmeye çalışıyor.

Nil kıyılarından Sina Dağı’na ve Kızıldeniz’e uzanan bu belgesel drama formatındaki yapım, ilahiyatçıların ve tarihçilerin röportajlarıyla destekleniyor. Hz. Musa’nın prenslikten peygamberliğe dönüşümünü anlatan Ahit dizisi, üç İbrahimi dinin (Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam) görüşleriyle hazırlansa da, ana yapı Yahudi öğretisi üzerine inşa edilmiş. Kur’an'da Hz. Musa’nın Firavun’u ikna etmek için Allah’ın gönderdiği mucizeler, Tevrat’ta 10 musibet olarak geçiyor ve asa, beyaz el, tufan, çekirge istilası, haşere, kurbağa, kan, karanlık gibi musibetlere bir de ilk çocukların ölümü ekleniyor. Her iki dinde de Musa Peygamber'in Allah ile konuştuğu inancı varken, dizide yanan bir ağaç Tanrıymış gibi maddeleştirilerek konuşturuluyor.

Öte yandan Kur’an’da da Tevrat’ta da öldürmek ve çalmak yasak. Buna rağmen Siyonist İsrail ölüm makinesi gibi Filistinlileri on yıllardır öldürmeye ve onlara ait olanları çalmaya devam ediyor. 7 Ekim’den itibaren dünyanın tepkisini çeken İsrail, zamanlaması manidar olan bu belgeselle kendini temize çekmeye çalışıyor. Filistin’i işgal etme gerekçelerini Holokost filmleriyle tüm dünyaya kabul ettiren Yahudi lobisi, şimdi de Filistin’i tamamen yok etme gerekçesini kendilerine verilmiş bir emir gibi gösteren yapımlara yöneldi. Netflix’teki Yahudi lobisi, Filistinlileri terörist, İsraillileri kahraman ilan ettikleri dizilerle bu zemini çoktan hazırlamaya başlamıştı. Fauda, Hit ve Run, Black Space, The Girl from Oslo gibi dizilerde, terörist olarak gösterdikleri Filistinlilere karşı kahraman(!) İsrail askerinin olağanüstü mücadelesi anlatılıyor. Kültürel işgal bildiği gibi devam ediyor.