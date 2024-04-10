Washington’da Filistin ‘devleti’

Filistin halkına desteğini her yer ve platformda çekinmeden dile getiren Pink Floyd grubunun solisti ve basgitaristi Roger Waters, önceki akşam instagram hesabından bir video yayınladı. Sanatçının “Bir hayalimiz var. Herkes için eşit hak” başlığıyla paylaştığı video kısa zamanda yarım milyon kişi tarafından izlendi. Waters, videosuna İngiltere ve ABD gibi ülkelerin hükumetlerinin İsrail’in Filistin’deki zulme sessiz kalmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek başladı. İsrailli Amerikalı aktivist ve yazar arkadaşı Miko Peled’in kutsal topraklardaki barışın sağlanması için sunduğu öneriyi aktaran sanatçı; “Miko, barışı sağlamak için ne yapabileceğimizi düşünmüş. Fikri basit: Filistin için eşit haklara sahip bir demokratik devlet kurmak. Miko’nun planına göre, Washington’da Filistin bayrağını dalgalandırabilecek bir bina bulmamız gerekiyor” dedi.

Aradıkları binayı Filistinli bir kişinin kendilerine uygun bir fiyata kiraladığını ifade eden Waters, sözlerine şöyle devam etti: “Miko, geçen hafta Washington’da boş bir bina buldu. İnsanların olmadığı bir binayı, binası olmayan bir toplum için kullanacağız. Sahibi bir Filistinli, ona X bey diyelim. X bey binasını bize Filistin özgürlüğünü kazanana kadar yıllık 10 dolar karşılığında kiralamayı teklif etti. Miko binaya ‘Filistin Özgürlük Evi (Palestine House of Freedom)’ ismini verecek. Filistin Özgürlük Evi, başkentin gözü önünde direniş gösterecek. Görevi ise Washington DC’deki politik sınıfı, Nekbe öncesi Filistin tarihi de dahil olmak üzere, birçok şey hakkında eğitmek olacak.”