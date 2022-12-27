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Elektronik kelepçe bir hayat daha kurtardı

Aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi amacıyla başlatılan elektronik kelepçe ile izleme uygulaması devam ediyor. Nevşehir'de elektronik kelepçe ile takip edilen İlhan A. adlı kişi, mağdur Fatma A.'nın evine zorla girmeye çalışırken elektronik kelepçeden alınan sinyaller neticesinde olaya müdahale eden ekipler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahıs silahı ile yakalanırken, Fatma A. ve çocukları burunları dahi kanamadan kurtarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elektronik kelepçe bir hayat daha kurtardı
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Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7/24 kesintisiz olarak takibinin yapılabilmesi amacıyla başlatılan elektronik kelepçe uygulaması hayat kurtarmaya devam ediyor.

Nevşehir'de elektronik kelepçe ile takip edilen İlhan A. adlı şüpheli şahıs, mağdur Fatma A.'nın evine zorla girmeye çalışırken olaya müdahale eden operasyonel birimler tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Kelepçeyi çıkarınca harekete geçildi

Nevşehir Aile Mahkemesinin 25.03.2022 tarihli kararı ile teknik yöntemlerle takip kararı verilen İlhan A. ile mağdur Fatma A.'nın izlemesine 25.04.2022 tarihinde başlanıldı.

14.12.2022 tarihli uzatma kararı ile elektronik kelepçe takibine devam edilen İlhan A. 27 Aralık gecesi saat: 03.57'te elektronik kelepçeyi çıkararak mağdur Fatma A.'nın evine geldi. Kelepçeden gelen ihlal sinyalleri sonrası, Fatma A. telefonla aranarak önlem alması konusunda görevliler tarafından bilgilendirildi. Öte yandan Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak mağdur kadının ikametine ekip sevki sağlandı.

İletişimi kopardı

Mağdur Fatma A.'nın, İlhan A.'nın kapının önünde olduğunu ve kapıyı kırmaya çalıştığını ifade etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve Aile İçi Büro Amirliği'ne durum bildirildi. Eve zorla girmeye çalışan İlhan A. telefonla ikna edilmeye çalışılsa da yapılan uyarıları dikkate almayarak iletişimi kopardı.

Mağdur kadın telefonla yönlendirildi

Bunun üzerine mağdur Fatma A., kapıyı kesinlikle açmaması, çocuklarıyla evin içerisinde güvenli bir odaya geçmesi ve diğer eşyalar ile kapıyı arkadan desteklemesi konusunda görevlilerce yönlendirildi.

Burunları dahi kanamadan kurtarıldı

112 Acil Çağrı Merkezi vasıtası ile olay yerine giden operasyonel birim, mağdur Fatma A.ve ikamette bulunan diğer kişileri yapılan operasyon neticesinde kurtardı. İlhan A. ise ikna çalışmaları akabinde etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, olay ile ilgili tahkikatı sürdürüyor.

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