Nevşehir’de TOKİ heyecanı: 650 konut için kuralar çekildi

İlk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Şehit aileleri ve gaziler için kura çekimi yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Nevşehir’e yapılacak olan 650 konutun kura çekimleri Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor salonunda yapıldı.

TOKİ Nevşehir kura çekimlerine Nevşehir Valisi İnci Sezel Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ak Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kura çekiminde konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel gençlere yüzde yirmi kontenjan ayrılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Becel konuşmasında Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin hayırlı olması temennisinde de bulundu.

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İlk olarak Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Şehit aileleri ve gaziler için kura çekimi yaptı.

‘650 konutun kurası çekildi’

Daha sonra Nevşehir 6. Noteri tarafından Nevşehir merkeze yapılacak 200, Avanos ilçesine yapılacak 100, Gülşehir İlçesine yapılacak 100, Kozaklı İlçesine yapılacak 100 ve Ürgüp İlçesine yapılacak 150 konutun kuraları çekildi.

“52 yaşında ev sahibi olacak’

Yapılan kura çekiminde ismi çıkan ve 52 yaşında ev sahibi olacak olan Ayhan Belli de yaptığı açıklamada, “Sürekli ev hayali kuruyordum. Kurada çıkmaz diye düşündüm. Fakat ilk başlarda çıktı. 52 yaşında ev sahibi olacağım" dedi.

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