Dünya Hindistan 2023te dar gelirlilere ücretsiz tahıl yardımı yapacak
ASYA

Hindistan 2023'te dar gelirlilere ücretsiz tahıl yardımı yapacak

Hindistan, önümüzdeki yıl ülkedeki yaklaşık 813 milyon dar gelirliye ücretsiz bir şekilde tahıl sağlanacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Hindistan 2023te dar gelirlilere ücretsiz tahıl yardımı yapacak
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, kabine toplantısının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ulusal Gıda Güvenliği Yasası kapsamında Aralık 2023'e kadar 800 milyondan fazla kişi tahıllardan ücretsiz yararlanabilecek." ifadesini kullandı.

Jaishankar, söz konusu yasayla Hindistan'ın gıda güvenliğinin korunacağını belirtti.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Mansukh Mandaviya da bu yasa ile yoksullara ücretsiz tahıl sağlanacağını aktarırken bunun, "tarihi bir karar" olduğunu vurguladı.

Yoksulların refahının sağlanmasının, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin en büyük önceliği olduğunu ifade eden Mandaviya, hükümetin bu programa yaklaşık 24,2 milyar dolar harcayacağını kaydetti.

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