Pakistan'dan Hindistan'a korkutan tehdit: Atom bombasını kullanmaktan çekinmeyiz

Ekonomi

Kanal İstanbul için Panama tecrübesi

Türkiye, içinden kanal geçen Panama ile denizcilik anlaşması imzalayacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Panama'nın deneyimlerini Türkiye ile paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu tecrübe Türkiye'deki Kanal İstanbul tartışmalarına ışık tutacak" dedi.